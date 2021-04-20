/627916/محمد-عزمي-الثانوية-العامة-شبح-يهدد-بيوتنا-جميعا

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا لم نكن بصدد مجرد مناقشة لقانون التعليم أومجرد صياغة مواد أو تعديل المادة 28 فقط، ولكن أمام استراتيجية الدولة المصرية القومية لبناء الإنسان المصري لبناء طالب يعرف ماهية هذه المرحلة فى بناء الوطن.

القضاء على شبح الثانوية العامة

وأشار محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى كيفية وجود طالب قادر على الابتكار والابداع، فضلا عن وجود تعلم حقيق وليس تعليم وكيفية وجود ابتكار حقيقي والقضاء على شبح الثانوية العامة،الذي أصبح يهدد بيوتنا كلنا.

محمد عزمي يوافق على قانون التعليم

وأكد محمد عزمي على موافقته على قانون التعليم من حيث المبدأمع التحفظ على بعض المواد ،لافتا إلى عدم التسليم لأن مدة 14 سنة تعليم تعتمد أو تقيم على أمتحان واحد يقوم به الطالب، لافتا إلى إمكانية تعرض الطالب لـأي ظروف طارئة تمنعه من أداء الامتحان وتعرقله فى دخول الكلية التي يريد.

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ولفت محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن ممثل الحكومة لدي لجنة التعليم لايعي فنيات واستراتيجية الدولة والوزارة فى التعليم،مشيرا إلى أنه لم يستطيع أن يجاوب على أسئلة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ،وبالتالي نتج عنة رفض أعضاء اللجن للقانون .

إقترح محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ،إعادة تعديل وصياغة هذه المواد بما يتوافق مع الرؤية المصرية ويتوافق مع فكر أعضاء لجنة التعليم للقضاء على شبح الثانوية العامة وخلق طالب مبتكر .

مجلس الشيوخ يرفض قانون التعليم المقدم من الحكومة

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،قد رفض فى جلسته العامة الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، كما رفعت الجلسة على ان تعقد فى 5 مايو القادم.