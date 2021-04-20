/627920/إعتراض-جماهير-تشلسي-حافلة-الفريق-وتأخر-صافرة-بداية-المباراة-صور

تأخر إنطلاق صافرة بداية مباراة تشلسي وبرايتون، لمدة 15 دقيقة أخري، والتي من المفترض لها ان تنطلق في التاسعة مساء، في لقاء الدور الثاني والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تأخر حافلة فريق تشلسي للوصول لملعب المباراة.

تأخر وصول حافلة تشلسي لملعب المباراة علي التوقيق المحدد لها، بسبب إحتجاج جمهور الفريق علي قرار النادي ومشاركتة في بطولة السوبرليج، وأن جمهور الفريق يعترض علي قرار النادي وأن النادي ملك الجمهور. خرج حارس مرمي الفريق الأسطورة بيتر تشيك من الحافلة لمواجهة الجمهور، ومحاولة الوصول إلي حل مع الجمهو، وترك لاعبي الفريق الوصول إلي الملعب وأن لاعبي الفريق ليس لهم دخل في ذلك وأن إدارة النادي هي المسئولة عن قرار المشاركة في البطولة. عبرت جماهير تشلسي عن غضبها في محاولة إعتراض حافلة الفريق في طريقها لمبارة برايتون في الدوري. بيتر تشيك يحاول إمتصاص غضب جماهير الفريق، وترك لاعبي الفريق الوصول إلي ملعب المباراة.

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