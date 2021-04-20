مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8..تورط ابن عمرو عبدالجليل في قضية تحرش

/627924/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-8تورط-ابن-عمرو-عبدالجليل-في-قضية-تحرش

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8، بدأت الحلقة بذهاب سرية وسفينة إلى معرض السيارات الخاص بزاهي العتال، لمطالبة العتال بنصيبهم من الاموال التي تركها لهم صديقهم علي العجمي، وأخذ حق عن حكم، فتبدأ بينهم المناوشات تنتهي بطرد رجال العتال لسرية وسفينة، فيزعمون على أخذ حقهم بالقوة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 بطولة عمرو سعد والفنان مصطفي شعبان، وأهم القضايا التي تورط بها ابن زاهي العتال، وكيف صلح سرية علاقته بفاتن

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8

تقوم حبيبة ابنة نجلاء لأخذ طعام من عطية والدة سرية، وتذهب به إلى منزل والدها ناصر وفي مشهد حزين ومؤثر يقوم ناصر بأبعادها زاعمًا بأن سفينة ونجلاء من أرسلها إما لمعرفته أخباره أو قتله ثم يقوم بطردها فتدخل عليهم نجلاء وتبدأ بينهم مناوشات جديدة حول حقها في امتلاك الشقة وأخذ حق ابنتها منه.

الاعلام يفضح سيف زاهي العتال

تتسرب فيديوهات لسيف زاهي العتال وهو يتحرش بالعديد من الفتيات، ويقوم رواد السوشيال ميديا بتفعيل هشتاج الحكمعلىسيف_العتال، وتصل الفضيحة إلى تناول البرامج الإعلامية التليفزوينة للقضية، وتبدأ ضحايا سيف العتال في نشر فيديوهات تتحدث فيها عن أفعال سيف العتال وكيف أغصبهم على فعل ذلك، لافتين إلى ضرورة سجنه ومعاقبته، يتعرض سيف لمهاجمة والدته عليه بسبب الفضيحة التي سببها، ولكن يأتي زاهي العتال ليطمأنه بأنه سيفعل اللازم حتى يخلصه من هذه القضية، ويدعمه بقوله أن الناس ستتناسى فعلته بحدث آخر، ولكي يهرب سيف العتال من فضيحته يلجأ لشرب المخدرات والخمر حتى تتدهور حالته الصحية وينقل إلى المستشفى.

سرية يتقدم لخطبة فاتن

تنتهي أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 بمشهد مبهج فعندما يذهب عنترة لخطبة فاتن من والدها توافق فاتن في البداية فيفأجأه سرية بحضوره مع والدته عطية وشقيقه سعيد وسفينة ونجلاء وحبيبه ليتقدموا بخطبة فاتن في جو عائلي لتعم الفرحة والسرور على قلب فاتن وقلبها معًا.