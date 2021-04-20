/627928/محمود-كهربا-مهاجما-مدحت-شلبي-مش-شايفه-ولا-هشوفه

قال اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي، أنه حزن على رحيل اللاعب صالح جمعة من النادي الأهلي، موضحا أنه من الممكن أن يعود للنادي الأهلي مرة أخرى.

محمود كهربا: من الصعب العودة للزمالك مرة أخرى

وأضاف اللاعب محمود كهربا خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور، أنه من الصعب أن يعود للزمالك مرة أخرى، لافتا إلى أن لاعبيين نادي الزمالك أصدقاءه، وعن اللاعب الذي يتمنى قدومه للنادي الأهلي من الزمالك أختار اللاعب "فرجاني ساسي".

محمود كهربا يهاجم مدحت شلبي

وهاجم اللاعب محمود كهربا، الإعلامي مدحت شلبي قائلا له " مش شايفه ولا هشوفه".

برنامج العرافة مع بسمة وهبة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة