/627929/تعرف-على-موعد-عودة-حمدي-فتحي-إلي-التدريبات-الجماعية-بالأهلي

كشف مصدر داخل النادى الأهلى ، أن حمدى فتحى لاعب الفريق المصاب في مباراة منتخب مصر مع كينيا ، وإجراءه عملية جراحية في الذراع ، سيعود للمشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية ، وذلك بعد شهر من الان ، بعد خوضه تدريبات داخل الجيم .

أكد المصدر أن حالة حمدى فتحى في تحسن ، وذلك بعد خوضه للتدريبات داخل الجيم والجري في الملعب ، وذلك ضمن البرنامج الإستشفائي المقرر له للحفاظ على حالته البدنية من بعد العملية الجراحية التى خضع لها اللاعب ، وذلك حتى لا يتأثر حمدى كثيرا حتى العودة للتدريبات الجماعية .

وقد تعرض حمدى فتحى للإصابة في عظمة الكعبرة ، وذلك خلال معسكر المنتخب الوطنى الأخير ، ومنذ ذلك الوقت يغيب اللاعب عن المشاركة في المباريات مع القلعة الحمراء .

ويخوض حمدي فتحي تدريبات بدنية في الجيم ، و يستكمل بالجري حول الملعب ولمس الكرة تدريجيا ، وفقا لبرنامج العلاج الذي يخضع له ، وذلك لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد .

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

مباراة القمة

فيما انتصر الشياطين الحمر على الزمالك حيث سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك .

و يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وقد عاد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي إلي التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد شفاءة من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتيجة العينة عن إصابتة وغيابة عن مباراة الفمة التي إقيمت يوم الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر، وخاض محمد الشناوي التدريبات الجماعية أمس مع الفريق استعداداً لمباراة الغد .