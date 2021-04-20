حرب أهلية الحلقة 8..الخيانة المحرك الأساسي لأبطال المسلسل

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مسلسل حرب أهلية الحلقة 8 تستهل أحداثها بثوران تمارا التي تجسدها الفنانة الشابة جميلة عوض ضد زوجة والدها نادين، بعدما تكتشف خيانتها لوالدها بغرفة نومهما، إلا أن نادين تلاحقها وتهددها بأنها إذا أخبرت والدها ستضعهم في السجن سويًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 8، التي شهدت أحداث مثيرة ومؤامرات جديدة بين تلك العائلة التي أثارت العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

لن تجد تمارا مفر من الأمور التي عاشتها بعد خروجها من المستشفى والأزمة التي مرت بها سوى فيلا مريم التي تجسدها يسرا التي تعتبر والدتها، إلا أنها تظل صامتة رغم تساؤلات مريم المتكررة حول ما حدث لها وهروبها من المنزل.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 8

تكتشف فريدة التي تجسدها الفنانة أروى جودة زوجة يوسف- باسل خياط- خيانته لها مع صديقتها نادين، بعدما رأت رقمها مسجلًا على هاتفه لتتربص لهما.

على الجانب الآخر تجهز مريم مفاجأة لنور بمناسبة عيد ميلادها، إلا أن تمارا لن تجعلها تتهنى بلحظة من السعادة، وخاصة بعدما علمت بعلاقتها بزياد – محمود حجازي- لتزداد حقدًا عليهما وتقرر الدخول بينهما بطريقتها الماكرة.

يصل عزيز من سفره متجهًا إلى منزل مريم كي يأخذ ابنته تمارا إلا أنها رفضت الذهاب معه، بعدما اكتشفت أن زوجته تسيطر عليه بشكل كلي، لتبدأ في التفكير لما ستقوله لوالدها بخصوص علاقة نادين بيوسف، أو الدليل الذي ستأخذه عليهما كي يصدقها والدها.

خيانة باسل خياط

تنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية بوصول يوسف إلى منزله ليجد زوجته جالسة مع صديقتها نادين ليشتعل غضبه محاولًا عد إظهار أي رد فعل يحسب عليه، إلا أنه ينجح في الإنفراد بنادين بعدما طلب من زوجته أن تعد الغذاء، إلا أنها تعاملت بذكاء مع الموقف وخصوصًا لشكها بهما لتترك هاتفها لتستطيع الإستماع لما يدور بينهما لتتأكد من خيانته لها.