/627932/نسل-الأغراب-الحلقة-8-اندلاع-الحرب-بين-أحمد-السقا-وأمير-كرارة

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8 استهلت الأحداث بتمكن عساف الغريب-أحمد السقا- من شامية-أحلام الجيرتلي- والدة غفران بعد أن دله محمد درويش على مكانها ودخل عليها هو وبكري -عماد زيادة- فأخذت تسبه بسبب حبسه له ووصفت له ما شعرت به طوال حبستها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8، التي شهدت أول ظهور للفنانة الراحلة أحلام الجريتلي.

أحمد السقا وعماد زيادة يكررون حبس والدة أمير كرارة

أخرج عساف الهاتف الخاص به والتقط لها عدة صور، وأخبره بكري بضرورة استمرار اختفائها حتى لا تعترف عليهم، فأخذها الاثنان لينقلوها إلى مكان جديد أمن لا يستطيع أحد الوصول إليها فيه.

أمير كرارة يستعد لمحاربة أحمد السقا

أرسل عساف صورة شامية إلى ابنها غفران، فنالت الفرحة من قلب الأخير، ومن ثم جمع رجاله وأخبرهم هو وأخيه محمد مهران بالاستعداد للذهاب إلى بيت عساف حتى يتمكنوا من الحصول على والدتهم شامية.

دياب وسيط بين أحمد السقا وأمير كرارة

فقطع حديثهم علي الغريب -دياب- وسألهم عن سبب تجمعهم فعرض عليه غفران صورة والدته التي أرسلها له عساف، فطلب الأخير منه أن يعطيه مهلة ليرجع له والدته دون سفك الدماء وإشعال نيران، فوافق غفران.

عادت جليلة -مي عمر- إلى بيت زوجها، فسألها غفرات لماذا عادت اليوم بالتحديد، هل لأنها علمت بمهلة ال 24 ساعة التي أعطاها لعساف، فأخبرته الأخيرة أنها فعلت ما بوسعها ولن تتدخل ثانية، فسألها ماذا يعني هذا فأجابته بأنها قابلت عساف مرة ثانية لإقناعه بمغادرة البلاد حتى لا يرى ابنها أبيه وهو مقتول، فغضب الأخير عليها.

بدل عساف ملابسه القديمة بتوب جديد يليق به، وطلبت خادمته فاطمة-ريم سامي- منه أن يذهب السوق ويسير بين الناس بثوبه الجديد، فأخبر عساف رجله أن يعطيها نقود حتى تشتري هي الأخرى ملابس جديدة ليذهبا سويًا.

أحمد السقا يرفض ترك أحلام الجريتلي

ذهب علي ووالدته إلى عساف حتي يعيدانه إلى رشده ويترك والدة غفران ويتخلى عن غروره وكبره، ويتمسك بالحياة، ولكنه لم يعطيهم ردًا.

إدوارد يرتجف خوفًا من أحمد السقا

انتقلت الأحداث إلى بيت العمدة حسيب -إدوارد- وأخبر والدته سلوى عثمان عن مخاوفه من الحرب التي ستقام بين عساف وغفران وأثرها على جليلة وعلي، كما حدثها عن قلقه من عساف بعد أن استقوى بغجر زلط وثاره الذي سيأخذه بعد أن طلق جليلة منه.

أحلام جريتلى تتوسل لطلق صراحها

توسلت شامية إلى الرجل الذي يضعها لها الطعام أن يذهب لولدها غفران ويخبره عن مكانها وهي ستجعله في مكانة كبيرة، ولكنه رفض.

أمير كرارة يهاجم أحمد السقا وغجر الزلط

اتجه عساف إلى بكري ووالده سالم ليذكرهما هما وغجر الزاط أنهم بأرضه وأي خيانة له ستضر بهم، وأثناء حديثم، بدأت النار تطلق في كل مكان، حيث داهمهم غفران ورجاله، فرحب عساف به من خلال إظهار وشم جليلة المرسوم على صدره.