/627933/رئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-يقيم-مأدبة-إفطار-لرئيس-الوزراء-والوفد-المرافق

عقب الانتهاء من جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصرى والليبى، بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم، أقام عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مأدبة إفطار على شرف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد الوزاري والمسئولين المرافقين له.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشدد على ضرورة التقارب بين الشعبين

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.

من جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربا عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد دبيبة، يقومان بتوقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين.

يأتي ذلك بعد زيارة وفد رفيع المستوى يحمل 11 وزيرًا وعلى رأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى ليبيا لبحث عدد من العلاقات والتعاون المختلف بين الجانبين.