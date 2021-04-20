/627934/علاء-عابد-زيارة-رئيس-الوزراء-ليبيا ناجحة-وترسخ-لمرحلة-جديدة-من-التعاون-بين-القاهرة-وطرابلس

وصف النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الارهاب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصرى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى الى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى يضم 11 وزيراً من الحكومة المصرية بالناجحة مؤكداً انها ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين القاهرة وطرابلس تجاه جميع القضايا التى تهم البلدين والدول العربية.

وأشاد النائب علاء عابد فى بيان له اصدره منذ قليل بالمباحثات الموسعة التى ترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين مؤكداً اهمية الاتفاقات ال 11 التى تم توقيعها خلال هذه الزيارة والتى تؤكد ان المرحلة القادمة ستشهد تعاونا كبيراً بين مصر وليبيا فى مختلف مجالات النقل والكهرباء والطيران وعودة العمالة المصرية الى ليبيا للمشاركة فى اعادة الإعمار داخل ليبيا.

وأكد النائب علاء عابد اهمية رسالة مصر التى اعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والتى أكد فيها دعم مصر قيادة وحكومة وشعباً، للدولة الليبية خلال هذه المرحلة المهمة، وحرصها على دعم ومساندة كافة المؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضى الليبية بالكامل وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.

وايضاً تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن تواجده في ليبيا كرئيس للحكومة المصرية على رأس وفد كبير من أعضاء الحكومة إنما هو لإعطاء رسالة واضحة على دعم ليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية في سبيل نجاحها في إتمام مهامها التاريخية تجاه الوضع في ليبيا، مشيرا إلى دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية في مسار تحقيق الإصلاح والتقدم والنماء خلال الفترة المقبلة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا، مشيرا إلى اصطحابه الوزراء المعنيين بملفات مشروعات البنية الأساسية، التي من بينها الطاقة والكهرباء، والبترول، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والتجارة والصناعة، إلى جانب الصحة.

واعتبر النائب علاء عابد تأكيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية ان تستمر مصر في دورها الحالي مع باقي دول المنطقة للمساعدة على تحقيق استقرار ليبيا وأمنها، في الحاضر والمستقبل؛ لأن هذا يوفر مجالات واسعة للتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، في إطار دورنا في إرساء وتعزيز قواعد العمل المشترك البناء الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين بمثابة دليل قاطع على الدور الكبير والتاريخى الذى قامت وتقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح على تحقيق الامن والاستقرار داخل ليبيا ومواجهة الارهاب والمليشيات المسلحة والمرتزقة داخل ليبيا مطالبا من المجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن الاطلاع بدوره فى مواجهة الارهاب بجميع صوره واشكاله داخل ليبيا ومنع التدخلات الخارجية فى التدخل فى الشأن الليبيى الداخلى