/627936/تامر-حمزة-يشيد-بالطاووس-المسلسل-بيطرح-قضية-مهمة-وخطيرة-باحترام-واحترافية

دعم المخرج تامر حمزة مسلسل الطاووس بعد قرار مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في فتح تحقيق فوري مع صناع العمل، بسبب استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس.

دوت الخليج يرصد رد فعل المخرج تامر حمزة بشأن قرار وقف مسلسل الطاووس، وتفاصيل الأزمة التي تعرض لها بسبب تشابه مع أحد قضايا الرأي العام.

تامر حمزة يدعم مسلسل الطاووس

كتب تامر حمزة عبر صفحته الرسمية على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معربًا عن سخطه من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، قائلًا: "فيما يخص مسلسل الطاووس هو اية دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومين أعضاءه وإيه هو الكود اللي وضعينه للأخلاق العامة ومين شارك في وضع الكود ده، وهل صناع الدراما يطبق عليها هذا الكود طب بلغوا الصناع بده قبل ما يشتغلوا سواء جهات إنتاجية أو نقابات أو مخرجين أو مؤلفين".

وتابع مشيدًا بصناع العمل: "ممكن اللجنه تعلن عن المشاهد اللي أخلت بالذوق العام اللي بيقولوا عليه وأشك أن في أساسًا شوط واحد موجود، لا المنتجه ولا المخرج بيسمحوا بأي شيء يمس البيت المصري وده باين من سابق أعمالهم ده غير وجود سيدة المسرح العربي الفنانة سميحه أيوب، اللي لو أساسًا في لجنة لوضع ضوابط إعلامية ستكون هي أول من يترأس هذه اللجنة، والفنانة سهر الصايغ والفنان جمال سليمان اللي مافيش شوط طول تاريخهم الفني مس أذن وعين المشاهد، وباقي أبطال العمل كلهم لم يصدر من أي منهم يومًا ما جملة خارجة للمشاهدين".

وأضاف: "والمسلسل نفسه بيطرح قضيه مهمه وخطيره بتناول محترم جدًا باحترافية على أعلى مستوى، ياريت اللجنه تعلن أسباب قرارها علشان نفهم بتفكر إزاي، وبالمرة نبقى عارفين أن في سلطة اعلى من الرقابة نبقى نرجعلها نستأذنها في شغلنا قبل ما نذيعه وهي تقول ذيع ولا ماتذيعش، إدعم مسلسل الطاووس".

أزمة مسلسل الطاووس

كان المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر بيان للتحقيق العاجل مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل الطاووس، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس.

قصة مسلسل الطاووس

الجدير بالذكر أن مسلسل الطاووس، يتناول قضية المرأة وماتعانيه في المجتمع فتدور أحداثه حول تعرض فتاة لحادث اغتصاب على يد مجموعة من الشباب، وتتوالى الأحداث في إطار ما تواجهه الفتاة، في الوقت ذاته يتولى بطل العمل الذي يعمل محاميًا بالدفاع عنها، ويبدأ في دخول صراعات مع المغتصبين.