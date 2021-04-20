صور.. الجمارك: تشغيل النافذة الواحدة يغطى 95٪ من البضائع الواردة لمصر

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ويهدف مركز الخدمات اللوجستية الجديد ضمن خطة ربط الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك، ما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى.
وتساعد تلك الخطة فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة هى "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى"، فضلا عن تحفيز مناخ الاستثمار.
وقال نجم إنه "تم التشغيل التجريبى لمركز الخدمات اللوجستية الجديد بميناء الدخيلة اعتبارًا من 31 مارس الماضى"، مشيرًا إلى أنه يقع على مساحة 1600 متر ومكون من 3 طوابق".
وأشار إلى أن المركز يقدم إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية الواردة بجميع النظم الجمركية، وقيد البيانات الجمركية للبضائع العامة والطرود والأغذية والمنسوجات والمعدات.
وأوضح أن عدد شهادات الوارد المقيدة بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم حوالى 1.516 شهادة جمركية واردة، جرى الاعتماد ودفع الرسوم لمشمول 811 شهادة، وباقى البيانات الجمركية المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بموانئ الدخيلة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد شرق وغرب والسخنة ومطار القاهرة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية 95٪ تقريبًا من إجمالى البضائع الواردة لمصر.
وأوضح أن مشروع «النافذة الواحدة» يسير بشكل جيد، ويجرى التعامل مع أى تحديات وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، بحيث تكون هذه المنصة نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل.
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