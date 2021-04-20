موجة طقس سيئ وعواصف ترابية تضرب الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الوادى الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وعواصف ترابية حادة؛ أدت إلى ارتفاع حدة الأتربة بالطرق الرابطة بين المراكز المختلفة وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، فضلا عن تصاعد الأتربة فى الطرق الداخلية وداخل المدن.





وفى ظل هذه الموجة من الطقس السيئ، نفذت الأجهزة الأمنية بالمحافظة عدة أكمنة بالطرق السريعة وتقوم بإسداء النصح للسائقين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة التنقل قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية. بدورها، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز وذلك لضمان السيطرة والتحرك الفورى فى حال وقوع حوادث جراء عدم استقرار الطقس بجانب المتابعة المستمرة خلال شهر رمضان المعظم. وتواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها نتيجة الطقس غير المستقر.

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