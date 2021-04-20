نائب بالشيوخ يعلق على رفض مقترح الثانوية العامة: المشروع غير دستورى

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهورى، إن مجلس الشيوخ رفض مقترح القانون الخاص بالثانوية العامة وذلك لأنه لم يراعى أبعاد دستورية وأبعاد مجتمعية كثيرة قائلاً: "لسنا ضد التطوير وجئنا لنتكامل".





وأوضح عمارة أن المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم افتقر لمراعاة النص الدستورى الذى يحث عن عدم التمييز، مضيفًا: الوزير مجهوده ملحوظ والرفض ليس هدفه العرقلة؛ ولكن الهدف هو مراعاة الأبعاد الدستورية والاجتماعية". واتفق عمارة مع وزير التربية والتعليم فى آليات التطوير الحديثة ولكن بشرط مراعاة أرض الواقع والبنية التحتية وعدم الضغط على المواطنين والتوازن فى المعاملة وعدم التمييز بين طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية والأزهرية. واختتم عمارة أن مجلس الشيوخ هو مركز أبحاث الدولة وبنك أفكارها والذى يتكون من كوكبة من الخبراء فى العديد من المجالات لرفع كفاءة القوانين والتشريعات لتتناسب مع ما تقوم به القيادة السياسية ومؤسسات الدولة من تطوير وبناء مصر حديثة شهد لها العالم أجمع تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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