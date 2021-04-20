- 1/2
- 2/2
وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولى ومرافقيه، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذه المرحلة، فى المنطقة والقارة الإفريقية.
من جانبه؛ عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذى شهده والوفد الوزارى المرافق، مؤكدًا أنه ليس غريبًا على الشعب الليبى الشقيق، الذى تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربًا عن أمله فى مزيد من التقارب فى الفترة المقبلة.
والتقط مدبولى والدبيبة الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة الموسيقية التى عزفت عددا من الأغانى المصرية والليبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رئيس الحكومة الليبية يقيم مأدبة إفطار لرئيس الوزراء والوفد المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.