رئيس الحكومة الليبية: غدا تسيير أول رحلة طيران مباشرة إلى مطار القاهرة 

صرح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بأنه سيتم غداً الأربعاءتسيير أول رحلة طيران مباشرة إلى مطار القاهرة.

وقال "الدبيبية" خلال المؤتمر الصحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس وزراء مصر: "أحييكم وأحيى الشقيقة مصر، قيادة وحكومة وشعبا، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية"، متمنيا لمصر الخير والرخاء والازدهار"

وأضاف، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتى كانت نتاجا للحوار والمسار السياسى الذى تم اختياره بديلا عن مسار العنف والاستقطاب والقوة، للمضى قدما فى سبيل خلق حالة من الاستقرار والأمن للوطن والمواطن، تنتهى بإجراء انتخابات حرة نزيهة، ستبدأ معها مرحلة جديدة من التنمية.

وأشار رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تدرك تماما أهمية حالة التوافق والتعاون الإقليمى والدولى فى نجاح كافة الأهداف السياسية التى تسعى لتحقيقها لصالح الوطن والمواطنين، مضيفا أنه تربطنا مع مصر علاقات عميقة وأواصر متينة من الأخوة والمصاهرة، فضلا عن المصالح المشتركة، ونثمن بشكل كبير الدور المصرى فى تعزيز الحوار السياسى وإيجاد حل للأزمة الليبية من خلال استضافة اجتماعات المسار الاقتصادى والأمنى ضمن الحوار الليبي.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أهمية إقامة شراكات استراتيجية فى مختلف المجالات، سعياً لتحقيق أوجه التنمية فى البلدين الشقيقين، مشيراً إلى دور الخطوات العملية التى تحققت فى هذه الزيارة لدفع العمل بتنفيذ الشراكة الثنائية بين البلدين إلى الأمام، موضحاً أن ذلك يتمثل فى تعزيز التواجد الدبلوماسى من خلال إعادة فتح السفارة المصرية على أرض ليبيا، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم هذا فى القريب العاجل، إلى جانب إعادة حركة الطيران المباشرة بين مطار القاهرة والمطارات الليبية.

وأكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، أنه فى إطار التمهيد لمرحلة جديدة من الشراكة المصرية الليبية، فقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى مجالات: الكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مجالات البنية التحيتة، والنقل والمواصلات، والقوى العاملة، إضافة إلى اتفاقية فى مجال الصحة، كما أنه فى إطار دعم وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص فى البلدين، فإنه جار العمل حاليا على تنظيم معارض مشتركة فى مختلف المجالات.