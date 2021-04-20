قرار خلال ساعات من وزيرة الصحة بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
ومن المتوقع أن يصدر قرار من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال ساعات بأن يتم معاملة الأشقاء الليبيين فى مستشفيات وزارة الصحة المصرية معاملة المصريين من حيث الأسعار والخدمة المقدمة.
ومن بين البروتوكولات التى تم توقيعها بروتوكول تعاون فى قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة فى ليبيا، و إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، و مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.
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