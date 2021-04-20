انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار عاجل لوزير الأوقاف حول واقعة إلقاء مصاحف مسجد في القمامة بكفر الزيات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أثارت واقعة إلقاء مصاحف مسجد في القمامة بكفر الزيات استياء كل من شاهد هذه الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، فكتاب الله لا يجوز التعامل معه بهذه الطريقة حتى ولو كانت هذه المصاحف قديمة وغير مستعملة.

إلقاء مصاحف مسجد في القمامة بكفر الزيات

وفي لقاء صحفي مع إمام المسجد الذي شهد هذه الواقعة، أكد أن ما تم إلقاءه في القمامة كانت عبارة عن مجلدات خارجية للمصاحف، كانت مهملة وموضوعه بالمخازن في “شكاير” وأراد عامل المسجد تنظيف المخزن دون أن يفتح هذه الشكاير ويعلم ما فيها.

وحول واقعة إلقاء مصاحف مسجد في القمامة بكفر الزيات، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم وقف إمام المسجد والعمال عن العمل، لحين الإنتهاء من التحقيقات لمخالفتهم مقتضى الواجب الوظيفي.

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وجاء هذا القرار بعد تداول الصور بقوة على مواقع التواصل، بعد إلقاء عامل مسجد الشبكة بكفر الزيات غربية المصاحف في القمامة، وأكدت وزارة الأوقاف أنها تتعامل بكل حسم مع أي خلل يحدث تجاه الواجب الوظيفي، وذلك للحفاظ على حرمة وهيبة بيوت الله، كما أشارت إلى العاملين بالأوقاف ينبغي أن يكونوا قدوة في سلوكه العام وسلوكه الوظيفي.