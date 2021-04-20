/627926/أول-ضحايا-دوري-السوبر-الأوروبي-إستقالة-المسئول-الأول-في-مانشستر-يونايتد

يبدو أن بطولة دوري السوبر الأوروبي في طريقها للإلغاء وذلك بعد حملة الغضب الجماهيري التي خرجت خلال اليومين الماضيين، خاصة من جماهير الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي، والرفض التام لهذه الفكرة التي تضر بكرة القدم على مستوى العالم.

ويبدو أن مشروع دوري السوبر الأوروبي في طريقة للإلغاء، وبدأت إنتشار الأخبار التي تشير بتقديم إد ودوارد استقالتة من منصب نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وذلك بسبب قرب فشل مشروع بطولة السوبر.

دوري السوبر الأوروبي

وأشارت تقارير صحفية أن إد وود وارد كان يريد تقديم الاستقالة الصيف القادم، ولكن مع فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي، جاء القرار صارما وحاسما مساء اليوم. يذكر أن هناك حملة غضب جماهيري حدثت من جانب الجماهير بسبب هذا الأمر، وهناك إحتمالية بوقف مشروع دوري السوبر الأوروبي.

بيان الاتحاد الأوروبي

أصدر الاتحاد الاوروبي " يويفا " بيانا مشتركا مع الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الإيطالي والاتحاد الإسباني تعبر فيه الهيئات الكروية الأوروبية عن اتحادها من أجل منع هذا الانشقاق في الكرة الأوروبية " الدوري السوبر الأوروبي باستعمال الوسائل القانونية والرياضية إذا تطلب الأمر.

وأكد البيان أيضا على موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن اللاعبين الذين يشاركون في الدوري الأوروبي الممتاز، سيتم حرمانهم من المشاركة في غيره في الدوريات المحلية والقارية من المنافسات المحلية والدولية، ويمنعون من تمثيل منتخبات بلدانهم.

وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الانجليزي بالمشروع واصفا إياه بأنه ينتهك مبادئ المنافسة المفتوحة والاستحقاق الرياضي، وهما جوهر رياضة كرة القدم محليا ودوليا بقارة اوروبا.

رئيس وزراء بريطانيا يعترض

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أنه سوف يحرص على عدم إستمرار دوري السوبر الأوروبي خلال الفترة القادمة، لأن هذه البطولة تمثل خطر كبير على البطولات الكبرى ومن أهمها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

أكد جونسون خلال تصريحات صحفية إنجليزية منذ قليل، أن حكومة بريطانيا ستضع قائمة بالخيارات القوية للغاية والمتاحة من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، من أجل اتخاذ إجراءات ضد الأندية الإنجليزية الكبرى المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.