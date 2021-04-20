/627937/منظمة-الصحة-العالمية-تزف-بشرى-بشأن-مرض-يقتل-400-ألف-سنويا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن مشروعا تجريبيا رائدا للقاح الملاريا يسير على نحو جيد في القارة الأفريقية.
وتم تطعيم أكثر من 650 ألف طفل في غانا وكينيا وملاوي بلقاح "آر تي إس، إس" منذ عام 2019.
وساهم اللقاح في خفض أعداد الإصابات بنسبة 39%، وفقا للنتائج الأولية التي خلصت إليها دراسة سابقة. ويجب أن يتلقى الأطفال 4 جرعات منه.
وفاة 400 ألف سنويا
والملاريا، مرض معد يهدد الحياة وينتقل عن طريق بعوضة "الأنوفيليس"، ويتسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص سنوياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ويأتي ثلثا الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "حتى الآن، تعد بيانات السلامة المتراكمة من تقييم التجربة التجريبية مطمئنة للغاية".
وتخطط منظمة الصحة العالمية لاتخاذ قرار قبل نهاية العام بشأن ما إذا كانت ستوصي باستخدامه في دول أخرى.
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