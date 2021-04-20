كهربا..«انا مش بحب الشو واتولدت من جديد اول ما رجعت الأهلى »

/627938/كهرباانا-مش-بحب-الشو-واتولدت-من-جديد-اول-ما-رجعت-الأهلى

ظهر محمود كهربا لاعب النادى الأهلى في الجزء الثانى من برنامج " العرافة" الذي تقدمه " بسمة وهبة " على شاشة قناة " المحور " وأكمل كهربا حوا ره.

وبشأن منتقدى كهربا قال:" إلى يغلط فيا مبشوفوش ، ودايما بدى ضهرى للمنتقدين الى بيكرهون لأن كلامهم غلط ، وحياتى الشخصية تخصنى ، والجمهور من حقه يحاكمنى عن تأثيرى في الملعب ، انا كهربا جديد من اول ما دخلت النادى الأهلى عام 2020 ، ومبادئ النادى الأهلى بتطبق عليا وانا موافق وأتولدت من جديد أول رجوعى للنادى الأهلى " .

وأوضح كهربا " أنا مش عاوزأخسر الناس عشان كدا مش برد على الفيديوهات دى ، وبخصوص ميدو مكنش بيعرف يهاجمنى وانا في الزمالك ، وبينتقدنى عشان قصة قديمة مش عاوز اتكلم فيها ، انا مش صاحب لقطة وشو ومش محتاج دا ، انا قلبي ابيض وكنت هروح لرضا عبد العال وهومريض بس محدش عرف يوصلنى ليه " ، واصل حديثه " تي شيرت النادى الأهلى يمنعنى من الرد عن اى حد غلط فيا ، والرد هيبقي في الملعب " .

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

مباراة القمة

استطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز على غريمه التقليدى نادى الزمالك والفوز بثنائية مقابل هدف وحيد ، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من منافسات الدورى المصرى الممتاز .

و يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وقد عاد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي إلي التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد شفاءة من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتيجة العينة عن إصابتة وغيابة عن مباراة الفمة التي إقيمت يوم الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر، وخاض محمد الشناوي التدريبات الجماعية أمس مع الفريق استعداداً لمباراة الغد .