تامر فرج داعمًا الطاووس: "في مصلحة مين وقف المسلسل"

/627940/تامر-فرج-داعما-الطاووس-في-مصلحة-مين-وقف-المسلسل

انقلبت السوشيال ميديا وتصدر هشتاج ادعم مسلسل الطاووس، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اصدار المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام قرار بوقفه لأنه يسئ للفن المصري الأصيل.

علق تامر فرج، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، داعمًا الطاووس فكتب على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "مشهد اغتصاب مدته دقائق قامت به فنانه زميله محترمه تحترم نفسها وفنها وابهرتنا بأداءها، مشهد اغتصاب مدته دقائق صوره مخرج محترم ما بانش فيه كعب رجل الفتاه المغتصبه، مسلسل يناقش قضيه واقعيه حساسه لم يخرج فيه لفظ او حركه خادشه للحياء،مباراه تمثيليه عظيمه بين زملاء واساتذه فنانين نتعلم منهم، وبعد كده نسعى لإيقافه؟، ليه؟، ولمصلحة مين؟"، ثم قام برفع هشتاج ادعم مسلسل الطاووس.

أزمة مسلسل الطاووس

كان المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر بيان للتحقيق العاجل مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل الطاووس، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس.

وأكد، أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل، وأنها تقوم باتخاذ قرارتها عن طريق تشكيل لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولاً بمتابعة ما يتم عرضه ومدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك.

احتجاج الفنانون والنقاد على قرار وقف مسلسل الطاووس

جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام كالصاعقة على كبار الفنانين والنقاد فبدأوا بتفعيل هشتاج ادعم مسلسل الطاووس، والتعبير عن رأيهم من خلال حسابتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقالت الناقدة ماجدة خيرالله : "طيب شوفوا حجه تانية، غير الكود الأخلاقي لوقف المسلسل أو محاربته، تابعت كل الحلقات التي عرضت من مسلسل الطاووس، ولم اجد فيه كلمة أو مشهد يخدش الحياء".

وتابعت: "نحن أمام مسلسل اجتماعي عن فتاه غلبانه تتعرض لاغتصاب جماعي، من مجموعة من شباب ينتمون لعائلات ذات سلطة ونفوذ، ولا تجد من يساندها لاستعادة حقها ، وإدانة المتهمين، حادث متكرر في أزمنة مختلفة ؟ لكن اللي علي دماغهم بطحه طالبوا بوقف المسلسل لأنه يمس قضية مشابهه متهم فيها بعض أبناء العائلات ذات النفوذ".

ومن ناحية أخرى قام كلا من منى ذكي، وهشام ماجد ووفاء عامر، والمخرج محمد العدل،ريهام عبدالغفور، وصفاء جلال وأسماء أبو اليزيد، السيناريست محمد سيد بشير، المخرج عمرو سلامة، والفنان صلاح عبدالله بإطلاق هشتاج ادعم مسلسل الطاووس.

الجدير بالذكر أن مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبدالغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.