تعرف على حكم مباراة الأهلى وسموحة غدا

يستعد النادى الأهلى لمواجهة سموحة غدا ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، بعد فوز المارد الأحمر على نظيره التقليدى الزمالك بهدفين أحرزهم مهاجم القلعة الحمراء محمد شريف ، مقابل هدف وحيد أحرزه شيكابالا نجم القلعة البيضاء ، وذلك ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع لمنافسات الدورى الممتاز .

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلى وسموحةغدا إلى الحكم الدولى محمد الصباحى والمقرر للقاء أن تنطلق صافرته في التاسعة والنصف مساء الغد فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ 11لمنافسات الدورى المصرى ، وذلك بعد تألق محمود البنا وطاقم تحكيم مصرى تمام في إدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك .

ويختتم المارد الأحمر تدريباته مساء اليوم ، الثلاثاء ، على ملعب التتش ، ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندرى ، و التى يدخلها الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز في مباراة القمة على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: جنش

خط الدفاع: أ حمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.

وقد عاد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي إلي التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد شفاءة من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتيجة العينة عن إصابتة وغيابة عن مباراة الفمة التي إقيمت يوم الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر، وخاض محمد الشناوي التدريبات الجماعية أمس مع الفريق استعداداً لمباراة الغد .