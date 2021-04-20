/627943/رئيس-لجنة-الصناعة-وزير-النقل-سيحضر-للبرلمان-للمسألة

قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب معتز محمود:” إن حوادث القطارات بدأت فى أواخر التسعينات، حتى وصلنا إلى أنها أصبحت ظاهرة مقلقة جدًا، على الرغم من الدولة قدمت العديد من الاجراءات الحاسمة فى هذا الشأن”.

رئيس لجنة الصناعة: لابد من غلق بعض قطاعات بالسكة الحديد

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” لابد من وجود رؤية لأسباب الحوادث واضحة، والبرلمان سيطلب من وزير النقل الحضور للوقوف على أسباب هذه الحوادث”.

رئيس الصناعة يؤكد على ضرورة المسألة بشأن حوادث القطارات

وأضاف عضو مجلس النواب، معتز محمود:” من الضرورى أن يكون هذا الملف على أولويات الحل لهذه المشكلة، والحادثة الأخيرة يذكر أن خطوط السكة الحديد فى حاجة إلى صيانة، لابد من خطة واضحة للدولة للوقوف على الحلول، وأرى أنه من اللازم أن يتم تقسيم الجمهورية إلى عدة قطاعات”.

وعن استقبال البرلمان للحكومة، أكد النائب معتز محمود على أن حضور وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى البرلمان ضرورى، حتى تتم المسألة فى هذا الشأن، ولمعرفة التفاصيل المتعلقة بالحادث والأسباب والدوات والآليات الضرورية للحل”.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، على أن الوزير مسئول مسئولية سياسية، ولابد أن يستوضح الوزير خطة العمل والتمويل الذى يحتاجه، وذلك حتى يكون هذا الملف مكتمل، ونحقق فيه نجاح”.