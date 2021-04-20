/627945/أول-رد-فعل-من-لاعبي-ليفربول-علي-بطولة-دوري-السوبر-الأوروبي

نشر ألكسندر أرنولد، وجوردان هيندرسون لاعبي النادي الإنجليزي ليفربول بيان مشترك عبر السوشيال، علي حسابهم الخاص، يؤكدون علي عدم موافقتهم علي بطولة دوري السوبر الأوروبي.

عبر ألكسندر أرنولد لاعب الظهير الأيمن لنادي ليفربول، و جوردان هيندرسون لاعب خط وسط الفريق، صاحبي الجنسية البريطانية، عن رأيهم في قرار النادي ورد فعل جماهير الفريق، علي المشاركة في تنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي.

قالا: "لا تعجبنا بطولة السوبر الأوروبي ولا نريدها أن تحدث، هذا هو موقفنا جميعًا.. التزامنا تجاه نادي كرة القدم هذا ومشجعيه هو التزام مطلق وغير مشروط".

‏لن تسيروا لوحدكم ابدًا.

رد فعل جماهير ليفربول علي البطولة:

ومن الجدير بالذكر رفض جماهير نادي ليفربول الإنجليزي انضمام النادي لدوري السوبر الأوروبي، وذلك بعد أن أعلن بنك جيه بي مورجان، أمس تمويل دوري السوبر الأوروبي الجديد، وذلك بعد نجاح الفكرة المقترحة، وتواجد أفضل أندية أوروبا في هذا المشروع المثمر.

ونشر جماهير ليفربول جماهير ليفربول خارج ملعب أنفيلد ، "عار عليكم أرقد في سلام نادي ليفربول 1892 - 2021".

نتيجة مباراة ليفربول وليدز:

حسم التعادل الإيجابي مباراة ليدز يونايتد وليفربول بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء بين الفريقين في الدور الـ 32 من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب إيلاند رود.

سجل الهدف الوحيد لليفربول في المباراة السينغالي ساديو ماني، في الدقيقة 31 من عمر المباراة، من خلال كرة طولية من خارج منطقة الجزاء عن طريق جوتا تصل إلى أرنولد يمين منطقة الجزاء، وبعد خروج حارس مرمى ليدز يونايتد مرر الكرة إلى السنغالي ماني الذي سددها في المرمى الخالي.

وسجل هدف فريق ليدز يونايتد في المباراة في الدقائق الاخيرة في المباراة في 87 من عمر المباراة، من خلال ضربة ركنية من الجانب الأيمن إرتقي عليها لاعب ليدز ديجو يورينتي، الذي سبق اوزان كاباك في الإرتقاء ويسكنها الشباك.

موقف الفريق في الدوري:

يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة من أصل 32 مباراة، حقق من خلالها 15 انتصار، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 9 مباريات، إستطاع ان يسجل من خلالها 54 هدف، في حين تلقت شباكة 38 هدف في هذا الموسم .