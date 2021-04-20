فيديو.. داعية إسلامى بسجن برج العرب: دورنا تعليمى وتربوى

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالجواد، خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "بالنسبة للدور التعلميى يكون عن طريق تقديم المحاضرات الدينية، بحيث يكون كل أسبوع محاضرتين، بالإضافة إلى تحفيظ القرآن والمسابقات الدينية.
وتابع: "بالنسبة للدور التربوى، يتم عن طريق منح النصائح والاستشارات للنزلاء، وتحسين النفوس والسلوكيات".
ولفت إلى أنه يذهب إلى السجن لتقديم المحاضرات الدينية 8 مرات فى الشهر.
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