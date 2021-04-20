بعد عرضها فى الاختيار 2.. تفاصيل تحقيقات أحداث شغب جامعة الأزهر 

جدة - نرمين السيد - يواصل مسلسل الاختيار، المعروض على فضائية ON، فضح جرائم جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم، وعرضت الحلقة الثامنة مشاهد حقيقية من أحداث شغب جامعة الأزهر التى وقعت فى أكتوبر 2013.





ونسرد فى هذا التقرير تفاصيل التحقيقات بالواقعة ومعاينة النيابة العامة.

وكشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر ثان بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حينها فى قضية "تخريب جامعة الأزهر وحرق المقر الإدارى"، المتهم فيها 29 من طلاب الإخوان، بينهم 13 من خارج الجامعة، بأن المتهمين تمكنوا من اقتحام الجامعة وتدمير محتويات المقر الإدارى، وحصار الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس لمدة ساعتين، حتى تمكنت الشرطة من السيطرة على الموقف والقبض على 29 من مثيرى الشغب وإخماد النيران التى نشبت فى المبنى الإدارى بالجامعة.

معاينة النيابة لجامعة الأزهر

وعاينت النيابة جامعة الأزهر، والمبنى الإدارى بالجامعة، عقب أحداث الشغب التى ارتكبها طلاب جماعة الإخوان، وكشفت المعاينة تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة، وتكسير أجهزة الكمبيوتر، وماكينات التصوير، والمكاتب والنوافذ والأبواب والحوائط، وبلغت نسبة تلفيات الطابق الأول 95%، وحطموا مكتب رئيس الجامعة بالطابق الثانى، كما أحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وعددًا من السجاد والمفروشات، واقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشؤون الطالبات، فى الطابق الثالث، وحطموا أجهزة الكمبيوتر، والتكييفات، والنوافذ، والمكاتب.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين من طلاب جماعة الإخوان، داخل جامعة الأزهر؛ من بينهم 14 من خارج الجامعة، وكان من بينهم طبيب وزوجته، متهمين بتمويل تظاهرات أنصار الإخوان.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.

الأحكام الصادرة ضد المتهمين

ففى مايو 2017 قضت محكمة النقض، برفض طعن 11 طالبًا، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات فى اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف والشغب التى دارت بمحيط جامعة الأزهر بعام 2013.

كانت الجنايات عاقبت الـ11 متهما بالسجن المشدد ما بين 3 و5 سنوات فى القضية المعروفة بـ "أحداث العنف بجامعة الأزهر"، والتى وقعت فى ديسمبر 2013.