الاختيار 2.. من هو الخائن الذى ساعد الإخوان فى اغتيال الشهيد محمد مبروك؟

جدة - نرمين السيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 2، ظهور المقدم محمد عويس، الذى يجسد شخصيته الفنان محمد شاكر، مع العناصر الإرهابية للتجهيز لاغتيال المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان فى قطاع الأمن الوطنى.





وطلب الإرهابى أبو يوسف من عويس، معلومات عن المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، منها تحركاته، نوع سيارته، مكان سكنه، وخط سيره.

من هو الخائن؟

المقدم محمد عويس كان ضابطا بالإدارة العامة لمرور القاهرة، واتهم بالاشتراك مع خلية أنصار بيت المقدس فى اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى عام 2013.

وذكرت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 25 لسنة 2014، أن المتهمين فى قضية بيت المقدس طلبوا منه إمدادهم بمعلومات عن مجموعة من الضباط يعملون بجهاز الأمن الوطنى من ضمنهم الشهيد مبروك، وأكدت أن المقدم محمد عويس قام بإمداد التنظيم الإرهابى بمعلومات عن تحركات خط سير زميله محمد مبروك مما ساعد أنصار بيت المقدس فى اغتياله بإطلاق النيران عليه فأصيب بـ 13 طلقة بمنطقة مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل.

وبمواجهة المقدم محمد عويس بأقوال المتهمين باغتيال المقدم محمد مبروك، اعترف بأنه أرشد المتهمين على خط سير مبروك، ورقم الكود الخاص به وعنوان سكنه وساعدهم فى اغتياله.

كما اعترف فى النيابة بأنه كان يحضر الجلسات الدينية، وكان يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية ومساعدة القائمين عليها.

وذكر عويس أنه خلال شهر أغسطس عام 2011، وحتى فبراير عام 2012، أثناء عمله رئيسا لوحدة مرور بمجمع السلام، تلقى اتصالا من أحد المتهمين فى قضية أنصار بيت المقدس، وطلب منه لقاءه وأكد له عن قيامه بجمع معلومات عن أسماء ضباط جهاز الأمن الوطنى فى مقدمتهم محمد مبروك، وكذلك الضباط وائل المصلحى ومحمد محمدين وأحمد سامح.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إجراء تحريات مكثفة حول واقعة مقتل الشهيد البطل محمد مبروك، وتمكنت من تحديد دور محمد عويس، والقبض عليه، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا، والتى حققت معه، وفى مايو 2014، أمر النائب العام الشهيد هشام بركات، بإحالة عويس مع 207 إرهابيين آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، وكان رقمه فى أمر الإحالة 18.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2020، قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بإعدام محمد عويس و36 آخرين على رأسهم الإرهابى هشام عشماوى وآخرين من العناصر التكفيرية.

مسلسل الاختيار 2 يرصد الأحداث التى تعرضت لها البلاد بعد ثورة 30 يوليو وما ترتب عليها من العمليات الإرهابية التى قامت بها جماعة الإخوان والحركات التابعة لها أمثال انصار بيت المقدس وأجناد مصر، المسلسل بطولة أحمد مكى واياد نصار وعدد كبير من النجوم.