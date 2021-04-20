مصر للطيران تسير غدا 40 رحلة جوية لنقل 2477 راكبا

تسير مصرللطيران، غداً الأربعاء، 40 رحلة جوية بمعدل 28 رحلة دولية إلى كل من "واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، إسطنبول، أمستردام، أبوظبي، دبي، البحرين، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، الخرطوم"، و6 رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و6 رحلات شحنجوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2477 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

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