محمد صلاح يعلن رفضه لـ دوري السوبر الأوروبي: لا يعجبنا ولا نريد حدوثه

أعلن نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، معارضته لبطولة دوري السوبر الأوروبي، التي أعلن ناديه المشاركة فيها بجانب 11 ناديا آخر، ولكن يبدو أن غالبية تلك الأندية في طريقها للانسحاب بعد الضغوط الجماهيرية الكبيرة.

وكتب محمد صلاح عبر موقع "إنستجرام: "هذا لا يعجبنا، ولا نريد حدوثه (دوري السوبر الأوروبي)، هذا هو موقفنا جميعًا".

أضاف: "التزامنا تجاه هذا النادي ومشجعينا يُعد مطلقًا وغير مشروط، لن تسيروا وحدكم أبدًا".

محمد صلاح

وتلقى فكرة إنشاء دورى السوبر الأوروبي معارضة جماهيرية كبيرة، بجانب الفيفا واليويفا، بعد أن أصدرا بيانا مشتركا بعد دقائق قليلة من الإعلان الرسمى عن إنشاء المسابقة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اتخاذ العديد من الأندية المشاركة فى دورى السوبر الأوروبي خطوات من أجل الانسحاب من المسابقة، بعد الهجوم الكبير على فكرة إنشاء المسابقة.

واتفقت أندية ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، توتنهام، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، ميلان، ويوفنتوس، على إنشاء دورى السوبر الأوروبي.

وتقام نظام المسابقة على شكل دوري بمشاركة 20 فريقا، 15 منها بتصنيف "المؤسس" و5 فرق أخرى متغيرة كل موسم تشارك بالدعوة، بناء على الأداء الموسمي لها في بطولاتها المحلية.