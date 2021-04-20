انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور مصر | عروض الإفطار والسحور بخصومات تنافسية- رمضان 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور رمضان 2021 ، قد حظيت عروض بأعلى نسب بحثية على محرك البحث “Google”، بعد أن أعلنت الإدارة وجود خصومات هائلة تصل إلى 60 % على السلع والمنتجات الغذائية التي يتم استهلاكها بشكل دوري، وأهمها التخفيضات الكبرى التي تكون بالأخص على ياميش وكرتونة رمضان، وعلى ذلك يلجأ العديد من المواطنين إلى شراؤها للفارق الشاسع في الأسعار بينها وبين العديد من المتاجر الأخرى.

عروض كارفور مصر 2021:

أعلنت فروع كارفور عن خصومات ضخمة على السلع الغذائية التي تتداول بكثرة في الشهر المبارك والتي من بينها خصومات كبرى على شُنط رمضان ومنها:

– كرتونة رمضان- 44.99 جنيه، وتحتوي على عدد 2 كيس مكرونة كوين بحجم 350 جرام، كيس أرز صولو بحجم 900 جرام، سكر الأسرة، وسمنة نباتي مرجانة، وزيت السندباد وشاي.

– كرتونة رمضان- 49.95 جنيه، و تحتوي على: 3 أكياس مكرونة كوين 350 جرام، أرز صولو، وسكر الأسرة، وزيت السندباد، وشاي زمان، وسمن نباتي، وتمر جواهر 400 جرام.

– كرتونة 99.95 جنيه تحتوي على: 2 مكرونة، وأرز فاخر، وسكر الأسرة، وزيت هدية، وسمن الهانم، تمر جواهر، وشاي زمان، وزبيب مصري 250 جرام، فول سوداني 250 جرام، وعدس 350 جرام، فول 300 جرام، كذلك لوبيا 300 جرام، وقمر الدين مصري وملح.

خصومات كارفور رمضان 2021؛

قدمت فروع كارفور الموزعة في كافة أنحاء الجمهورية تخفيضات ضخمة وإضافية تخطت ال 60 % نسبة خصم على العديد من السلع سواء المكرونة أو المخللات والدواجن واللحوم والأرز والصلصة، ومن عروض كارفور على منتجات الأجبان :

14% خصم>> جبنة مثلثات لافاش كيري.

16% خصم>> جبنة مثلثات بريزيدن.

19% خصم>> جبنة بريزيدون للدهن.

13% خصم>> جبنة كيري.

13% خصم>> زبدة كريستال وجنة.

19% خصم>> زبدة انكور.

34% خصم>> زبدة لورباك.

30% خصم>> جرين لاند.

21% خصم>> موزاريلا باندا.

37 % خصم>> زبادي المراعي.

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