/627939/معتز-محمود-الوزير-يتحمل-مسئولية-سياسية-بشأن-حادث-القطار

تحدث رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب معتز محمود:” الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل شبكة الطرق الموجود حاليًا، فقد دفعت العديد من المليارات لتوسيع الطرق والكبارى.

معتز محمود: الوزير يتحمل المسئولية السياسية بشأن حادث القطار

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” لا يوجد ما يمنع لغلق قطاعات بالسكة الحديد، من أجل إجراء عملية التحديث والتطوير، لأن هذا القطاع يعد تركة ثقيلة، وتسعى الدولة إلى تطويرها، كما أن هناك نهضة حقيقية منذ 5 سنوات لشيكة الطرق”.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، على أن الوزير مسئول مسئولية سياسية، ولابد أن يستوضح الوزير خطة العمل والتمويل الذى يحتاجه، وذلك حتى يكون هذا الملف مكتمل، ونحقق فيه نجاح”.

معتز محمود: إقالة الوزير ليست الحل

وعن مبادرة وزير النقل، الفريق كامل الوزير، للقدوم إلى البرلمان، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” الوزير لازم يجي البرلمان، ويشرح خطته للتطوير ومعالجة القصور الموجود، ولو ماعندوش خطة يبقى فى كلام تانى، فالطبيعى قدومه إلى البرلمان، ويذكر أسباب الحادث والآليات للقضاء على هذه الظاهرة”.

وفيما يتعلق بإقالة الوزير، قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” إقاله الوزير من عدمه ليس حلًا للمشكلة، تتم إقالته عندما لا تكون هناك خطة واضحة للقضاء على الظاهرة، وهل الحكومة لا توفر الإمكانات اللازمة أم لا”.