رئيس صناعة البرلمان: الأغلبية البرلمانية تُحدث حالة من الاستقرار السياسي

/627944/رئيس-صناعة-البرلمان-الأغلبية-البرلمانية-تحدث-حالة-من-الاستقرار-السياسي

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن برلمان 2015 كان مُطالب بمساندة مؤسسات الدولة في ذلك الوقت، موضحا أنه قام بالفعل بهذا الدور حينذاك.

رئيس لجنة الصناعة يستوضح مجهودات الدولة خلال الفترة الماضية

وأضاف النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال حواره بموقع دوت الخليج، ان الـ6 سنوات الماضية شهدت تطور كبير في البنيات الاساسية للدولة من تطوير الطرق وعمل كباري وإنشاء مشاريع قومية.

رئيس لجنة الصناعة يؤكد على أهمية وجود أغلبية برلمانية

وأكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، على أنه يجب وجود أغلبية برلمانية حاكمة وحاسمةداخل أي مجلس، موضحا أن كل الاحزاب التي توجد داخل المجلس تم انتخابهم من الشعب، وهدفهم جميعا واحد، وهو العمل من اجل الوطن، ولكن ألية التنفيذ تختلف، فكلا منهم له وجهة نظر، ومع وجود أغلبية حاسمة يؤدي هذا الأمر إلى إستقرار سياسي.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، معتز محمود:” إن وجود الأغلبية لا يعني أن هناك إحتكار للسلطة ، بل كل شخص يبدي رأيه ووجهة نظره التي يراها، وبعد ذلك يتم إتخاذ الرأي الصحيح، فالأغلبية تاخذ الرأي الصحيح ، وتتحمل تبعياته بعد ذلك، فالإحتكار للسلطة يحدث عندما لا يتم الأخذ بأراء أي احد”.

وأكمل محمود ان أي شخص يدخل البرلمان يريد خدمة وطنه، ولكن الخدمة تكون أي مزايدة سياسية، موضحا أنه من السهل المهاجمة دون وضع أي حلول، فالمعارضة إما أن تكون بناءه أو هدامة.