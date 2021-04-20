/627946/رئيس-لجنة-الصناعة-أنا-ضد-دعم-القطاع-ولابد-من-تقليل-الاستيراد

فجر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب معتز محمود، العديد من التصريحات المهمة، خلال ندوة موقع دوت الخليج الإخبارى، حيث تناول الحديث عن ملفات الصناعة وآخر التطورات الحاصة بشأن ملف حادث قطار طوخ.

معتز محمود يستعرض خطة النهوض بالصناعة

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود: هناك العديد من المواد الخام يتم تصديرها إلى الخارج، ونحتاج لخطة للاستفادة منها والاستثمار فيها، واللجنة تواصلت مع اتحاد الصناعات والمستشمرين لمعرفين ما يواجهونه من مشاكل، والذى يتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز، وعدم وجود أراضى، فضلًا عن زيادة الضرائب.

رئيس لجنة الصناعة: أنا ضد القطاع

وتابع عضو مجلس النواب، معتز محممود:” من أجل حل هذه المشاكل تم إقامة غرف عمل، ولجان استماع ، وجارى البدء بمشاكل غرف الأسمنت لحل مشاكل خسارتها، وذلك من أجل إعطاء صورة جيدة للمستثمرين بأننا قادرين على حل المشاكل”.

وأضاف، عضو مجلس النواب، معتز محمود:” أنا ضد الدعم للصناعة، لأن دعمها يؤكد أنها فاشلة، ولكن الأفضل أن يكون الدعم بشكل غير مباشر”.

وأختتم عضو مجلس النواب، معتز محمود حديثه، خلال ندوة دوت الخليج، قائلًا:” هناك عجز فى الموازنة بقيمة 28 مليار، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات فى مصر، وتقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام، حتى نستفيد منها، وهو الامر الذى يزيد من فرص العمل والتصدير إلى الخارج”.