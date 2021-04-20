/627947/الاختيار-2-الحلقة-8-محاولة-اغتيال-محمد-إبراهيم-وزير-الداخلية

مسلسل الاختيار 2 استهلت أحداثها بتواجد المقدم محمد مبروك ببيته، يقرأ الجرنال مع ابنته، ثم تناول الفطار مع زوجته رشا -بشرى- وأولاده زينة، مايا وزياد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8، التي شهدت أول ظهور لفتحي عبدالوهاب ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، فضلًا عن استعداد الإخوان لاغتيال محمد مبروك.

فشل الإخوان في اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم

أذاعت النشرة المصرية خبر محاولة اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية من قبل جماعة الإخوان من خلال سيارة مفخخة قريبة من موكبه بشارع النحاس بمدينة نصر، وأنها أول محاولة اغتيال منذ ثورة 25 يناير.

هدف جماعة الإخوان من اغتيال محمد مبروك ضابط المخابرات

أعربوا العناصر التكفيرية، عن فرحتهم بهذا العمل الإرهابي رغم أن محاولتهم لاغتيال الوزير بات بالفشل، وتحدثوا عن خطتهم لاغتيال محمد مبروك ضابط المخابرات، وأن تلك العملية ستكون بمثابة موجه موجعه لضباط الأمن الوطني.

وعلى جانب آخر، تناولا يوسف الرفاع -أحمد مكي- وحبيبته عليا -أسماء أبو اليزيد- الفطار سويًا وأخبرها أنه أخذ موعد من والدتها ليتقدم لخطبتها، وأخبرته عن رغبتها في أن يخبرها دائمًا بحبه لها.

العناصر التكفيرية تجمع معلومات عن محمد مبروك بالتعاون مع ضابط جاسوس

اتجه إسلام جمال و محمد عويس ضابط جاسوس في طريقهما إلى منزل أحد أفراد الجماعة، وأخبروه أنهم يحتاجوا لمعرفة عنوان ونوع سيارة وخط سير أحد الضباط، فرحب بذلك وسألهم عن الاسم فأخبروه أنه يدعى محمد مبروك ضابط بالأمن الوطني فاعترض الأخير وأخبرهم أنه صديقه، فأدركوا أنه يحتاج رشوة لفعل ذلك فأعطوه سلاح آلي وخططوا على إعطاءه ڤيلا كي يوافق.

اجتمع مبروك وزوجته رشا بزكريا وزوجته نادية في بيت أحدهم، ومن ثم أتى يوسف وعليا لهم، ليتناولوا الطعام سويًا، وبدأوا يتحدثون عن الزواج ويسخروا من زواج الضباط وكيف تعرف كل اثنين منهما على بعضهما.

محمد مبروك يتدرب على شهادته ضد الإخوان

استلقى مبروك وزوجته السيارة، وأدى أمامها كيف سيشهد أمام المحكمة بشأن قضية الإخوان، وأخبرها أنه يتدري يوميًا بالمكتب على هذا الموضوع.

أول ظهور لفتحي عبد الوهاب

اتجه مبروك إلى مكتب فتحي عبد الوهاب أحد الضباط وتبادلا الحديث حول ملف الإخوان وتحركاتهم من قبل عام 2011.

محمد عويس يساوم الإخوان مقابل اغتيال محمد مبروك

عاد محمد عويس مرة أخرة للجماعة وأعطاهم المعلومات التي طلبوها بشأن محمد مبروك مقابل شيك ب 2 مليون جنية.

مظاهرات طلاب جامعة الأزهر

تلقى الأمن الوطني خبر بمظاهرات نظمها طلاب جامعة الأزهر أوقفوا بها الطريق وأشعلوا الحرائق، ومن ثم قام الضابط زكريا بالقبض على فرد منهم، وحقق معه، فأخبره الأخير بخطة الإخوان التي تنص على ضرورة أن تدفع الدولة الثمن وذلك من خلال اغتيال الضباط.

العناصر التكفيرية في طريقها لاغتيال محمد مبروك

عسكر إسلام جمال ومجموعة من العناصر التكفيرية أسفل بيت الضابط محمد مبروك، وانتظروا حتى خرج هو وابنه واستلقى سيارته وانتهت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8 بإتباعهما له.