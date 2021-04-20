إثارة وفضائح جنسية ونميمة زوجية..مواقع التواصل ترصد خطيئة "شيخ الحارة والجريئة" في رمضان

/627948/إثارة-وفضائح-جنسية-ونميمة-زوجيةمواقع-التواصل-ترصد-خطيئة-شيخ-الحارة-والجريئة-في-رمضان

يسعى البعض وراء تحقيق المكاسب الوقتية السريعة، حتى وإن اضطر في مقابل ذلك لأن يدهس في طريقة كافة القيم والأعراف الدينية والمجتمعية الراسخة، وهو مافعله بشكل مثير لأقصى درجات الاستغراب، برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمه إيناس الدغيدي.

"مهاترات وابتذال وفضائح تليق بمحاضر الشرطة في جرائم الآداب" هكذا أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعبيرهم ووصفهم للحالة التي يحدثها البرنامج الذي حاد عن الطريقة والنهج الذي ميزه في مواسمة الأولى، والتي لم تكن لأكثر حلقاته إثارة للجدل، أن يخوض في "الأعراض"، ويبتذل الحديث مع الفنانيين إلى هذا الحد.

برنامج رمضاني

ووفقا لأكثر التعليقات الرائحة على حلقات البرنامج، في مواقع فيس بوك ويوتيوب، فإنه يلتصق زورا وبهتانا وصف البرنامج الرمضاني، بهذا العمل الذي تطل من خلاله المخرجة إيناس الدغيدي، فالبرنامج المخصص ظهوره في الشهر الفضيل، لايمت بصلة لأية روحانيات تتعلق بالشهر، ولا يعير المصريين وقيمهم أية اهتمام، فيخرج عليهم بتصريحات ساخنة، ومشاجرات زوجية بين المشاهير، وتصريحات عن الإغراء والأدوار الساخنة.

بمتابعة بسيطة لعينة عشوائية من التعليقات على أي من حلقات البرنامج، سيظهر بوضوح حالة "الاستياء"، التي تصل أحيانا حد "الاشمئزاز" من منتج بهذا الشكل يقوم على الإثارة والفضائح والنميمة الجنسية، يتزامن عرضه مع الشهر الذي يترقبه المسلمون من العام للعام، ويحتفظون له بقدسية ورداء خاص من الدين والتعبد.

قيم المجتمع

لاتفوت الأجهزة الرقابية شاردة أو واردة من المضامين التي قد تهدد الأسرة المصرية وقيمها، الأمر الذي نجح بشكل ملحوظ في الحد من الألفاظ أو الأساليب والمشاهد التي كان يتعمدها الفنانون ومقدمو البرامج بهدف الإثارة، إلا أن برنامج "شيخ الحارة والجريئة" استثناءا من ذلك حتى الآن.

وترك أحدهم تعليقا على فيديو أخير لإحدى حلقات البرنامج، قال فيه، "يتفنن صناع البرنامج وعلى رأسهم المخرجة الدغيدي، في الذهاب إلى كل مايمكن أن يتنافى ويتعارض مع قيم الأسرة المصرية"، ولا أكثر دلالة على تعليقات المتابعين من فنان يتحدث عن زوجته السابقة التي كانت تتحدث مع رجالا آخرين في حضوروه، أو أسباب إجهاضها، وظهوره يتلميحات لاتخفى على أحد عن "منطقة الأعراض".

ابتذال واضح

ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي، حول البرنامج، تلخصت في أنه لايمكن بأي حال من الأحوال وصف مايتم تقديمه على يد الدغيدي، بانه منتجا برامجيا، فالمتابع العادي قبل المتخصص في شؤون الإعلام يدرك جيدا أن مايتم لايوجد فيه أية رسالة او مضمون هادف أو ترفيهي يتم تقديمه للجمهور، وإنما أسئلة من عينة "أدوار الإغراء، والمشاهد الساخنة" التي تم طرحها على الممثلة إلهام شاهين.

لايخفى على أحد النداءات المتتالية التي تتعالى من الجمهور، لاتخاذ تحرك حاسم وعاجل بأقصى درجة، لإنقاذ المشاهدين في الشهر الفضيل مما يتعرضون له من مضامين مسيئة وتقوم على الإيحاءات الجنسية والفضائح الزوجية، وغيرها من القضايا والمشكلات التي يكون المشاهدين في البيوت المصرية هم أبعد مايكونوا في احتياج لها خلال السياق الحالي الذي تحياه البلاد دون ابتذال أو انتهاك للقيم المصرية.