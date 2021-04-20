/627949/رئيس-صناعة-النواب-يقترح-غلق-جزئي-للسكة-الحديد--في-مصر

فتح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، العديد من الملفات الصناعية والاقتصادية الهامة، وذلك خلال ندوة دوت الخليج الإخبارى، التى يديرها الصحفى محمود فايد.

رئيس لجنة الصناعة يقترح غلق بعض قطاعات السكة الحديد للتطوير

واقترح رئيس لجنة الصناعة، معتز محمود، بغلق جزئى لعدد من القطاعات بالسكة الحديد، مضيفًا:” لابد من علاج جذرى لهذه المشكلة، فهذا الملف ضرورى ويمثل أمن قومي لمصرى”.

رئيس لجنة الصناعة: تطوير السكة الحديد لابد من أن يكون على أولوية الدولة المصرية

وأضاف عضو مجلس النواب، معتز محمود:” لم يكن بإمكاننا القيام بهذا الإصلاح من قبل، حيث كنا نعاني بشكل حاد فى المجال البرى، إنما الآن نشهد طفرة تنموية فى هذا القطاع”.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” لا يوجد ما يمنع لغلق قطاعات بالسكة الحديد، من أجل إجراء عملية التحديث والتطوير، لأن هذا القطاع يعد تركة ثقيلة، وتسعى الدولة إلى تطويرها، كما أن هناك نهضة حقيقية منذ 5 سنوات لشيكة الطرق”.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، على أن الوزير مسئول مسئولية سياسية، ولابد أن يستوضح الوزير خطة العمل والتمويل الذى يحتاجه، وذلك حتى يكون هذا الملف مكتمل، ونحقق فيه نجاح”.

معتز محمود: إقالة الوزير ليست الحل وعن مبادرة وزير النقل، الفريق كامل الوزير، للقدوم إلى البرلمان، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” الوزير لازم يجي البرلمان، ويشرح خطته للتطوير ومعالجة القصور الموجود، ولو ماعندوش خطة يبقى فى كلام تانى، فالطبيعى قدومه إلى البرلمان، ويذكر أسباب الحادث والآليات للقضاء على هذه الظاهرة”.

وفيما يتعلق بإقالة الوزير، قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” إقاله الوزير من عدمه ليس حلًا للمشكلة، تتم إقالته عندما لا تكون هناك خطة واضحة للقضاء على الظاهرة، وهل الحكومة لا توفر الإمكانات اللازمة أم لا”.