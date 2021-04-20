/627950/بيان-هام-من-جانب-الاتحاد-الإنجليزي-لكرة-القدم-بسبب-دوري-السوبر-الأوروبي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا صحفيا للحديث عن الأخبار التي تشير بقرب إقتراب إنسحاب الأندية الإنجليزية من دوري السوبر الأوروبي، والذي كان قد يشارك فيه الأندية الكبرى بالبريميرليج.

وقال الاتحاد الإنجليزي في البيان الصحفي: "نحن نرحب بالأخبار التي أتت أن بعض الأندية قررت التخلي عن السوبر الأوروبي، والذي جاء إستجابة لرغبة الجماهير في عدم حدوث هذا الأمر، لأنه يهدد البطولة الكبرى على مستوى العالم".

وتابع البيان: "دوري السوبر الأوروبي يهدد كرة القدم ونشكر الجماهير على وقوفها ضد هذا المشروع الذي يعمل ضد رغبة الجميع، وبحث الأندية الكبرى على تحقيق الفوز دائما والربح المالي الكبير، وتجنب الخسارة".

إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى: كل شخص قرر المغادرة يتحمل العواقب القادمة

وجة جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم رسالة غاضبة على معارضة فيفا لمشروع دورى السوبر الأوروبى، وذلك بعدما أعلن 12 ناديا أوروبيا كبيرا من خلال بيان مشترك عن اتفاقية لإنشاء بطولة كرة قدم جديدة، وسط اعتراضات كبيرة من جانب الاتحادات المحلية والاتحاد الأوروبى لكرة القدم، فضلا عن حكومات دول كبيرة على غرار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

ووجه إنفانتينو رسالة شديدة اللهجة للأندية المؤسسة لدورى السوبر الأوروبى، وقال: "كل شخص قرر المغادرة يجب عليه ان يتحمل العواقب القادمة".

وأضاف رئيس فيفا: " لايوجد شئ يسمي بأرض مشتركة ، إما أن تكون بالخارج أو الداخل ، فيجب على الجميع أن يتحلى بالاحترام، وهى قواعد وأسس فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي".

وواصل حديثة قائلاً: " أنا سوف اكون صريح معكم الفيفا لا يوافق علي قرار مثل ذلك، مهمتنا فقط أن نحمي جميع النماذج الرياضية ومسابقات الأندية والمنتخابات”.

وأستكمل حديثة:” دورنا هو حماية كرة القدم والمسابقات والمنتخابات حتي تبقي هذه الرياضة في انحاء العالم، "في فيفا لا يسعنا سوى أن نرفض بشدة فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، وعليكم تحمل عواقب هذه القرارات".

دوري السوبر الأوروبي

ووأصل قائلا " كل من اختار العيش بطريقتة الخاصة، يتحمل العواقب المترتبة علي ذلك الأمر فلا يمكن لنصفك الأول أن يكون داخلي والنصف الآخر خارجي."

وأختتم حديثة قائلاً:” لقد عملت 16 عام فى الـUEFA، لقد عملت كثيراً للدفاع عن مبادئ وقيم هذه اللعبة، التي تمكنت من نجاحها سيتعين على الأندية تحمل مسئوليتها، والتفكير فى كل المشجعين الذين ساهموا فى ما هى كرة القدم اليوم".