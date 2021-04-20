كهربا..«أفضل السفر خارج مصر واللعب في النادى الأهلى شكل مختلف»

/627951/كهرباأفضل-السفر-خارج-مصر-واللعب-في-النادى-الأهلى-شكل-مختلف

أكد محمود كهربا نجم النادى الأهلى أن :" كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بيتكلم معايا بكل خير وهو اكترواحد واقف في ضهرى " وبشأن علاقته مع موسيمانى المدير الفنى للفريق قال : " علاقتى انا وموسيمانى كويسة وبحبه وهو بيحبنى ، مسلمتش عليه في لحظة غضب ولو في حاجه موسيمانى بيعاتبنى ، والقرار لمشاركتى يرجع له " .

واصل كهربا حديثه عن النادى الأهلى قائلا : " هختم ان شاء الله في النادى الأهلى وهقعد العشر سنين في الأهلى ، لو الأهلى قالى خلاص امشي هختار السفربرا وليس اللعب في مصر ، وصعب جدا أرجع الزمالك " .

وعبر كهربا عن حبه لصديقه صالح جمعة قائلا :" صلاح حبيبي ، وزعلت طبعا لما مشي من الأهلى وممكن يرجع الأهلى وانا اتكلمت معاه كثيرعشان يلعب كويس ، وصالح لسه صغير وممكن يرجع " واصل حديثه بشأن زملائه في الزمالك " كل صحابي في نادى الزمالك على تواصل عادى ، وبحب شيكابالا جدا وزعلت لما زعل جمهور الأهلى ، وأتمنى ساسي يجى الأهلى " .

أردف كهربا " بحب رمضان صبحي ونفسي كان يكمل في الأهلى وزعلان عليه ، ومفتكرش انه ممكن يرجع الأهلى تانى واللعب في النادى الأهلى غير اى فريق أخر ، وما انفعلتش على جمهور الزمالك غير بعد سبهم لي بوالدتى اغلى ما أملك " .

مباراة القمة

فيما انتصر الشياطين الحمر على الزمالك حيث سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك .

و يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وقد عاد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي إلي التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد شفاءة من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتيجة العينة عن إصابتة وغيابة عن مباراة الفمة التي إقيمت يوم الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر، وخاض محمد الشناوي التدريبات الجماعية أمس مع الفريق استعداداً لمباراة الغد .