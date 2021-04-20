/627952/حشد-جماهير-تشلسي-يحسم-اللقاء-أمام-برايتون-بالتعادل-السلبي

انتهت مباراة تشلسي وبرايتون بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء جمع الفريقين، في الجولة الثانية والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب ستافورد بريدج.

أثر حشد جماهير تشلسي علي أداء الفريق اليوم في المباراة، أمام برايتون لتنتهي بالتعادل السلبي أمام برايتون، قبل إنطلاق المباراة، أمام حافلة فريق البلوز في طريقها لملعب المباراة.

دخل لاعبي فريق تشلسي المباراة في اجواء متوترة من جانب لاعبي الفريق في المباراة، بعد حادث الحشد الجماهيري للفريق قبل المباراة، وتأخر غنطلاق صافرة بداية المباراة 15 دقيقة، مما زاد الضضغط النفسي علي لاعبي الفريق في اللقاء.

شهدة المباراة علي العديد من التوترات علي لاعبي فريق تشلسي في أحداث الشوط الاول، وتلقي كيرت زوما بطاقة صفراء في بداية احداث المباراة في الدقيقة 35، وتلقي جورجينيو بطاقة صفراء أيضاً في نفس الدقيقة.

حشد الجماهير يؤثر علي أعصاب لاعبي تشلسي في المباراة

انتهت أحداث الشوط الاول في اجواء مربكه علي فريق تشلسي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وخروج لاعبي البلوز من أرضية الملعب للتوجه للإستراحة مابين الشوطين، وحاول الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق في محاضرة لتهدأة أعصاب لاعبيه ومحاولة التركيز في المباراة، وتحقيق نتيجة إيجابية، ونسيان محصل في طريق حافلة الفريق إلي أرضية الملعب.

توماس توخسل يعالج الموقف

دخل الفريق الشوط الثاني من المباراة في محاولة تركيز شبه قوية من لاعبي الفريق لتعديل نتيجة المباراة، وتحقيق الفوز، ولكن فريق برايتون كان لها بالمرصاد، والصمود أمام هجوم البلوز، ليحسم اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

لاعب برايتون ينقذ فريقة

تلقي بين وايت لاعب فريق برايتون في الدقيقة 73 بطاقة صفراء اولي له في المباراة، بعد محاولته لوقف هجوم تشلسي، وتلقي البطاقة الصفراء الثانية في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع للمباراة، ليغادر الملعب وينقذ فريقة الخسارة ويحبط هجمة فريق البلوز الحاسمة في المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق تشلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة من أصل 32 مباراة، حقق من خلالها 15 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 10 مباريات، وخسر في 7 مباريات، سجل من خلالها 50 هدف، في حين تلقت شباكة 31 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق برايتون المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، من أصل 32 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 12 مباراة، حقق من خلالها 33 هدف، في حين تلقت شباكة 38 هدف في هذا الموسم.