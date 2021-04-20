اكتشفها المخرج خالد يوسف..تعرف علي يسرا المسعود زوجة الخليفة في القاهرة كابول

/627953/اكتشفها-المخرج-خالد-يوسفتعرف-علي-يسرا-المسعود-زوجة-الخليفة-في-القاهرة-كابول

تعرضت الفنانة التونسية يسرا المسعودي لهجوم حاد من جانب أهل تونس بسبب دروها في مسلسل القاهرة كابول، والذي تجسد خلاله شخصية فتاة تدعى حليمة أحد أزواج الخليفة رمزي الذي يجسده الفنان طارق لطفي.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن الفنانة التونسية يسرا المسعودي، وطبيعة دورها في مسلسل القاهرة كابول، ولماذا تتعرض للهجوم من أهل تونس.

من هي يسرا المسعودي؟!

ولدت الفنانة يسرا المسعودي في تونس وتخرجت في معهد الفنون المسرحية، شاركت وهي في عمر الـ15 في بعض المسرحيات بتونس، ولم تكتفِ بالتمثيل، بل كانت تشارك في الإخراج والتأليف، بدايتها في الدراما التونسية كانت في عام 2009 حيث شاركت في بطولة مسلسل بعنوان "الزوجة الخامسة"، من ثم توالت نجاحاتها في الدراما التونسية.

ابتعدت عن الدراما في تونس لأن الأدوار التي عُرضت عليها حصرتها في المشاهد الجريئة والإغراء، وخاضت أولى تجاربها في السينما المصرية من خلال فيلم "كارما" مع المخرج خالد يوسف، ثم أوقفتها النقابة في مصر بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وعادت بعد ذلك وحلت المشكلة.

لماذا تعرضت يسرا مسعودي للانتقادات؟!

تعرضت الفنانة يسرا مسعودي لانتقادات عنيفة في بلدها تونس بسبب دورها في المسلسل المصري "القاهرة كابول" الذي يعرض الان، معتبرين أن دورها يشوه صورة المرأة التونسية، وتشجيعها على جهاد النكاح.

وجاء رد يسرا المسعودي على حملة الهجوم الموجهة ضدها، عبر حسابها في بموقع إنستجرام، موضحة: "توضيح، الناس وخصوصًا البنات اللاتي أرسلوا لي رسائل بذيئة فيها كم هائل من الشتائم العجيبة على أساس أنني أقوم بتشويه المرأة التونسية وتشجيعها على جهاد النكاح وبأنني لا أمثلهم، عن أي تشويه تتحدثون يا جهلة أقسم بالله سأرد وأقول بأنكم جهلة المجتمع وتجهلون التاريخ والحقائق وتريدون تزييف الواقع".

وأضافت: "ألم تسافر العديد من التونسيات والجنسيات العربية الأخرى لجهاد النكاح؟ وكان باختيار منهم أو إجباري بسبب الظروف، بلاش تغطوا الصورة بالغربال المنقوب؟".

كما صرحت يسرا فى تصريحات صحفية معبرة عن استيائها: "تعرضت لعدد كبير من رسائل الشتاتم والإهانة بسبب دوري في مسلسل القاهرة كابول، وأقدّم دور فتاة تتحدث باللهجة التونسية الريفية، وعلى عكس المتوقع فبدلًا من أن يسعد الجمهور التونسي أنني قدمت اللهجة الريفية التي تستخدم في المسلسلات التونسية من أجل الكوميديا في عمل فني مصري عربي بشكل محترم أهانوني وهاجمونني".

وتابعت: "الجمهور المصري أشاد بي في حين أن جمهور بلدي التونسي هاجمني لأنني قدمت قضية جهاد النكاح والحقيقة أن هناك فتيات من جميع الوطن العربي والأجنبي شاركن في جهاد النكاح والتليفزيون التونسي استضاف فتيات تونسيات كن في أفغانستان والعراق شاركن هناك إذا لماذا الهجوم علي وأنا أقدم نموذجا موجودا".

تفاصيل دور طارق لطفي في القاهرة كابول

الجدير بالذكر أن الفنان طارق يجسد من خلال مسلسل "القاهرة كابول" دور الخليفة الجهادي، رمزي الذي ينقل عن طريقه جذور الإرهاب منذ الطفولة وكيف كانت الرحلة من القاهرة الوسطية إلى كابول حيث التطرف والإرهاب.

ويشارك طارق لطفي في البطولة كلًا من فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي