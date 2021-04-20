مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 8..مواجهة ساخنة بين أحمد العوضي وأبو خاطر

/627956/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-8مواجهة-ساخنة-بين-أحمد-العوضي-وأبو-خاطر

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 8 بدأت بتدخل رجالة حسن ابو خاطر ليمنعوا سيف الخديوي"أحمد العوضي" واخوه مالك من اخذ حسن ابو الخضر معهم في سيارتهم بعدما حاول ان يخطف غزل بإشارة من عابد تيمور "خالد الصاوي" ورفعت الدهبي ، حيث رفع احدهم السلاح على وجه مالك، ولكن تمكن الخديوي وجالته من التصدي لهم وضربهم واخذ "ابو خاطر" معهم الي المزرعة لمحاسبته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 8 التي شهدت تفاصيل مثيرة في مزرعة أحمد العوضي، وثوران خالد الصاوي بعد هروب ياسمين عبد العزيز.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 8

حبس الخديوي حسن ابو خاطر في مزرعته ووضع معه اسد داخل قفص تهديدًا لكي يعترف بمن الذي حرضه علي خطف غزل ومطاردته، حتى كشف ابو خاطر ان رفعت الدهبي هو ماوراء كل هذا، فضلاً عن ان رفعت ينفذ تحركاته بأمر من عابد تيمور زوج غزل.

اتجهت قدرية زوجة الخديوي إلي سيدة تعمل في الدجل والاعمال، تدعى "زغروطة" لكي تعرف منها حقيقة انشغال زوجها الخديوي عنها، وهل هناك أمرأة اخري متزوجها الخديوي عليها، بعدما أثار رفعت الشكوك بداخلها حول زوجها.

وكانت غزل طلبت من الخديوي رؤية صديقتها نادين"دنيا عبدالعزيز"، وعرضت عليه طلبها مرة ثانية، فوافق الخديوي وجاءت نادين الى غزل بالفعل، واعربت غزل عن اشتياقها لها بسبب طول الفترة التي لم تراها فيها منذ ان جاءت إلى المزرعة، ولكن نادين اقنعتها ان هذا افضل من كونها مع عابد تيمور يهينها ويضربها، وحرضتها على الطلاق منه في اسرع وقت، ولكن هذا ليس خوفًا على صديقتها غزل ولكن طمعًا من نادين في ان تكون كل اموال عابد تيمور وثروته لها فقط.

ويأتي مشهد طريف من غزل، حيث تشعر بالملل والزهق بسبب اختبأها داخل مزرعة الخديوي بعيداً عن الناس، فتقترح على مفاتن التي تجلس معها لمواساتها، ان تدخل مع الخديوي أثناء اجتماعه مع رجالته للتخطيط في مهمه ما، وتجلس معه لكي تشغل نفسها بأي شيء بدلاً من حالة الملل المسيطرة عليها، وبالفعل تطاوعها مفاتن ويقطعوا على الخديوي ورجالته حديثهم فيتعجبون جميعاً من موقفها، ومن ثم تقنعهم ان يخرجوا من حالة الكآبة والتربث التي يعيشون فيها طوال الوقت، فجهزت لهم لمه وعشاء ومن ثم مهرجانات شعبية رقصوا عليها جميعاً ماعدا الخديوي تركهم يفرجون عن حالهم وجلس يشاهدهم وهم يرقصون لفترة، حتى قام واغلق الأغاني وامر كل واحد بالذهاب لعمله كما كانوا.

وتختتم أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7 بذهاب الخديوي الي منزل رفعت، حيث من المتوقع ان يجري بينهم مواجهة ساخنة بعدما كشف حسن ابو خاطر للخديوي عن كون رفعت الدهبي وراء خطف غزل وإشعال الحريق في مزرعته.