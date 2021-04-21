بعد عرضها فى الاختيار 2.. تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة تفجير كمين مسطرد

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جدة - نرمين السيد - وخلال الحلقة الثامنة، استعرض"الضابط زكريا يونس"، انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بكوبرى مسطرد فى شبرا.
وكشفت أوراق التحقيقات بالقضية تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة تفجير كمين مسطرد بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة 4 من رجال الشرطة الأبطال.
وجاء فى تقرير الأدلة العديد من المعلومات ومنها: أنه بمعاينة الارتكاز الأمنى أعلى كوبرى مسطرد تبين تخريب بمبناه تمثل فى انهيار الجدار الخارجى لغرفة الحجز وتقوس السقف الخاص به، وانقلاب مولده الكهربائى وتطاير الأجزاء المعدنية الخاصة بهيكله الخارجى، وإتلاف السيارة رقم س ر ع 4268 تمثل فى تهشم زجاجها، ووجود آثار انبعاجات واختراقات بها، وأن تلك الآثار تشير إلى التعرض للموجة الانفجارية من جهة مركز الانفجار.
كما أن تفجير الارتكاز الأمنى أعلى كوبرى مسطرد وقع نتيجة انفجار عبوة مفرقعة موجهة محلية التشكيل جرى تعبئتها بمسحوق مادة الثلاثى نيترو تولوين "T.N.T"، المفرقعة شديدة الانفجار وضعت ملاصقة للرصيف أسفل مقدمة المولد الكهربائى الخاص بالارتكاز الأمنى.
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