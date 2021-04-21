ليفربول ينسحب رسميا من المشاركة فى دورى السوبر الأوروبي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، انسحابه رسميا من المشاركة فى مسابقة دورى السوبر الأوروبي، كثانى الأندية المنسحبة بشكل رسمى بعد مانشستر سيتي، بعد الضغوط الجماهيرية الكبيرة بجانب تهديدات الفيفا واليويفا التى تعرضت لها إدارات الأندية فى الأيام الأخيرة.

وقال بيان ليفربول: "يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم أن يؤكد أن مشاركتنا في الخطط المقترحة لتشكيل الدوري الأوروبي الممتاز قد توقفت.".

أضاف البيان:"في الأيام الأخيرة ، تلقى النادي عروض من مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين ، داخليًا وخارجيًا ، ونود أن نشكرهم على مساهماتهم القيمة.

وكان نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، قد أعلن معارضته لبطولة دوري السوبر الأوروبي، التي أعلن ناديه المشاركة فيها بجانب 11 ناديا آخر، ولكن يبدو أن غالبية تلك الأندية في طريقها للانسحاب بعد الضغوط الجماهيرية الكبيرة.

وكتب محمد صلاح عبر موقع "إنستجرام: "هذا لا يعجبنا، ولا نريد حدوثه (دوري السوبر الأوروبي)، هذا هو موقفنا جميعًا".

أضاف: "التزامنا تجاه هذا النادي ومشجعينا يُعد مطلقًا وغير مشروط، لن تسيروا وحدكم أبدًا".

وتلقى فكرة إنشاء دورى السوبر الأوروبي معارضة جماهيرية كبيرة، بجانب الفيفا واليويفا، بعد أن أصدرا بيانا مشتركا بعد دقائق قليلة من الإعلان الرسمى عن إنشاء المسابقة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اتخاذ العديد من الأندية المشاركة فى دورى السوبر الأوروبي خطوات من أجل الانسحاب من المسابقة، بعد الهجوم الكبير على فكرة إنشاء المسابقة.

واتفقت أندية ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، توتنهام، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، ميلان، ويوفنتوس، على إنشاء دورى السوبر الأوروبي.

وتقام نظام المسابقة على شكل دوري بمشاركة 20 فريقا، 15 منها بتصنيف "المؤسس" و5 فرق أخرى متغيرة كل موسم تشارك بالدعوة، بناء على الأداء الموسمي لها في بطولاتها المحلية.