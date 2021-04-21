انت الان تتابع تفاصيل خبر درجات الحرارة الأربعاء.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 أبريل وحتى الإثنين 26 أبريل وفرص تساقط أمطار غداً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها منذ قليل حولحالة الطقس اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، وأشار الهيئة العامة للأرصاد أنه يوجد انخفاض جديد بدرجات الحرارة الأربعاء، لتسجل 29 درجة على القاهرة مقارنةً بـ32 درجة الثلاثاء 20 أبريل، يأتي هذا الإنخفاض في درجات الحرارة بعد يومين من ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام ووصولها إلى 40 على القاهرة و45 بمحافظات الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 أبريل وحتى الإثنين 26 أبريل

كما يوجد فرص لتساقط الأمطار الأربعاء والخميس 21 و22 أبريل الجاري، على جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون الأمطار بين خفيفة ومتوسطة ورعدية في بعض الأحيان وبنسبة 30%، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد وجنوب سيناء.

وحول حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 أبريل، فقد أشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد الحرارة على شمال سيناء، كما يوجد بالتقرير السابق أحوال الطقس حتى الإثنين 26 أبريل.

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ووفق تقرير الأرصاد الجوية فسوف تأتي درجات الحرارة وفق التقرير التالي: