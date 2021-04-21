/627954/رد-فعل-آرسين-فينجر-علي-بطولة-السوبر-الأوروبي

علق آرسين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال السابق، في تصريحات تلفيزونية علق بطولة دوري السوبر الأوروبي، والضرر التي تسببت فيه تلك البطولة علي الاندية الأوروبية.

قال: " في البداية عن الحديث عن بطولة دوري السوبر الأوروبي ليس مندهشاً علي إنهيار تلك البطولة، وعدم إستمرارها قبل إنطلاقها".

وأضاف: " لست مندهشاً من عدم إنطلاقها، ومن البداية لم أؤمن من أنها ستتم، لأن البطولة من البداية غير قائمة علي مبادئ كرة القدم".

وزاد: " أما عن رد فعل جماهير كرة القدم حول العالم عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، فلم يتقبلوا ذلك ومن المؤكد أنهم لن يتقبلوا".

وأكمل: " ومن ناحية الضرر التي سوف تعاني منه فرق الأندية المختلفة بقارة أوروبا، فسيكون من الصعب إصلاحة، وأي إقتراح من تلك الأندية فمن الصعب تقبلة".

وأختتم: " أكبر مفارقة في كل هذا كانت الأندية الإنجليزية، فقد صوتت إنجلترا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتحكم في مصيرها، وتمتلك إنجلترا أقوى دوري في العالم، وبتوقيعهم على هذه الوثائق، كانوا يدمرون الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا أمر لا يصدق".