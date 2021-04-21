/627955/أول-تعليق-من-المدير-التنفيذي-السابق-لـ-مانشستر-يونايتد-بعد-الرحيل

تحدت إد وودوارد المدير التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد السابق، عن أسباب الإستقالة التي تقدم بها من ساعات وذلك بعد فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأضاف: " أنا فخور للغاية بأنني خدمت يونايتد وكان لي شرف العمل مع أعظم نادٍ لكرة القدم في العالم على مدى الـ16 عامًا الماضية”.

وتابع: " سأحتفظ بذكرياتي من وقتي في أولد ترافورد، خلال الفترة التي فزنا فيها بالدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس انجلترا لكرة القدم، أنا فخور بتجديد ثقافة النادي وعودتنا إلى طريقة لعب مانشستر يونايتد ".

‏وأكمل: " لقد استثمرنا أكثر من مليار جنيه إسترليني في الفريق خلال فترة وجودي هنا وأنا سعيد بشكل خاص بالتقدم الذي أحرزه اللاعبون تحت القيادة الذكية لأولي جونار سولشاير وفريقه التدريبي في العامين الماضيين".

وواصل: " أود أن أشكر مشجعي مانشستر يونايتد لدعمهم خلال الأوقات الجيدة والسيئة، أعلم أن هذه كانت فترة صعبة في تاريخنا ، لكن دعمك للفريق لم يكن أبدًا موضع شك ".

وأستكمل: " أنا واثق من أنه مع التغييرات التي أجريناها على أرض الملعب وعلى طاقم التدريب وكرة القدم في السنوات الأخيرة ، فإن هذا النادي الرائع سيرفع الألقاب مرة أخرى قريبًا. إنه يستحق ذلك".

دوري السوبر الأوروبي

‏واختتم: " أكاديميتنا المشهورة عالميًا تزدهر مرة أخرى، حيث يتقدم 34 لاعباً إلى الفريق الأول منذ 2013، وكان من دواعي سروري مشاهدة مواهب مثل ماركوس راشفورد وماسون جرينوود وأكسيل توانزيبي وهم يزدهرون في الفريق الأول”.

حشد جماهير تشلسي يحسم اللقاء أمام برايتون بالتعادل السلبي

انتهت مباراة تشلسي وبرايتون بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء جمع الفريقين، في الجولة الثانية والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب ستافورد بريدج.

أثر حشد جماهير تشلسي علي أداء الفريق اليوم في المباراة، أمام برايتون لتنتهي بالتعادل السلبي أمام برايتون، قبل إنطلاق المباراة، أمام حافلة فريق البلوز في طريقها لملعب المباراة.

دوري السوبر الأوروبي

دخل لاعبي فريق تشلسي المباراة في اجواء متوترة من جانب لاعبي الفريق في المباراة، بعد حادث الحشد الجماهيري للفريق قبل المباراة، وتأخر غنطلاق صافرة بداية المباراة 15 دقيقة، مما زاد الضضغط النفسي علي لاعبي الفريق في اللقاء.

شهدة المباراة علي العديد من التوترات علي لاعبي فريق تشلسي في أحداث الشوط الاول، وتلقي كيرت زوما بطاقة صفراء في بداية احداث المباراة في الدقيقة 35، وتلقي جورجينيو بطاقة صفراء أيضاً في نفس الدقيقة.