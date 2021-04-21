/627958/خالد-الغندور-يثير-السخرية-على-فيس-بوك-والمعلقون--أنت-شارب-حاجة-فيديو

ظهر الإعلامى خالد الغندور في فيديو له على وسائل التواصل الإجتماعى ، أثار الفيديو سخرية الجماهير معلقة : " انت اكيد شارب حاجة " .

تحدث في الفيديو بشأن مباراة القمة التى جمعت الأهلى والزمالك يوم الأحد والتى إنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين احرزهم مهاجم الأحمر محمد شريف مقابل هدف واحد من شيكابالا لاعب القلعة البيضاء .

فاز النادى الأهلى على الرغم من كثرة الغيابات ، وعلى رأسهم محمد الشناوى بسبب إصابته بفيروس كورونا ، ومحمد هانى، وعلى معلول ، وياسر إبراهيم ، وكثير من الغيابات التى تهز صفوف القلعة ، في حين أن نادى الزمالك يلعب كامل العدد .

دفع هذا الأمر خالد الغندور التحدث قائلا : " انت بتتريق عشان كسبتنى وأنت ناقص ، طب مانت كسبتنى في نهائي افريقيا وأنا ناقص 3 لاعيبة " ، مما أثار سخرية شديدة من الجمهور .