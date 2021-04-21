/627959/عاجل-الأندية-الإنجليزية-ترضخ-لرغبة-الجماهير-وتنسحب-من-دوري-السوبر-الأوروبي

تكاتلت الضغوطات علي اندية الدوري الإنجليزي الممتاز المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي تضم كل من مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشلسي، وليفربول، وتوتنهام هوتسبيرج، وآرسنال، بعد ضغط لم يصل ليومين من بداية الإعلان عن البطولة.

نشر منذ قليل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعة الرسمي علي تويتر، إنسحابة من بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد ضغط من جمهور الفريق، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

نشر فريق تشلسي عبر صفحتة الرسمية تويتر منذ قليل، بيان يفيد ان النادي إنسحب من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي، بعد ضغط من جمهور الفريق، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

أعلن فريق فريق آرسنال منذ قليل علي صفحتة الرسمية عبر تويتر الإنسحاب بشكل رسمي من البطولة، بعد ضغط من جمهور الفريق، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي إنسحابة من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي، بعد ضغط من جمهور الفريق، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

نشر فريق مانشستر سيتي علي موقعة الرسمي تويتر الإنسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد ضغط من جمهور الفريق، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

أعلن نادي توتنهام هوتسبيرج بشكل رسمي الإنسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد ضغط من جمهور الفريق، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم.