تعرف على قائمة الأهلي لمباراة سموحة

يستعد النادى الاهلى لمواجهة نادى سموحة مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك يوم الأحد بهدفين أحرزهم محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء مقابل هدف وحيد أحرزه شيكابالا نجم القلعة البيضاء .

قائمة الأهلى لمواجهة سموحة تضم قائمة الأحمر كل من : حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير . الدفاع : بدر بانون ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، احمد رمضان بيكهام ، ايمن اشرف . خط الوسط : اليو ديانج ، ناصر ماهر ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا . الهجوم : كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن ، محمد شريف .

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