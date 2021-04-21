ضد الكسر الحلقة 8..نيللي كريم تستيقظ من الغيبوبة وتفجر مفأجأة غير متوقعة

/627962/ضد-الكسر-الحلقة-8نيللي-كريم-تستيقظ-من-الغيبوبة-وتفجر-مفأجأة-غير-متوقعة

مسلسل ضد الكسر الحلقة 8، فجرت الحلقة مفاجأة غير متوقعة بشأن قضية قتل سلمى، فبدأتها سلمى بذهابها إلى مكان عمل مالك صديق ليلى وبدأت في تهديده وسبه هو ووالده وتطلب طردهم من العمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فرج بالإضافة إلى الكشف عن قاتل سلمى، ومعرفة مالك لبعض اسرارها

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 8

تستيقظ سلمى من الغيبوبة وتطلب هاتف من الممرضة وتخبرها بعد اخبار اسرتها باستيقاظها مبررة بأنها تريد أن تفاجئهم في صباح اليوم التالي، ثم تتصل بليلى وتقول لها بغموض: "لو عرفوا إنك أنت اللي عملتي كده مكنوش هيسبوكي"، ثم ينتقل المشهد إلى السجين حيث يوجد كريم وصالح يتواجها معًا ويقوم صالح باستفزاز كريم عن طريق معرفته لسلمى، فينهال كريم عليه ضربًا.

ملك تنجب ابنها عبدالله

تتصل ملك بمصطفي أثناء تواجده في مكان عمله وتخبره بضرورة سرعة حضوره لأنها ستنجب، ليترك مصطفى العمل ويهرول إلى ملك، ثم يذهبان إلى المنزل بعد الولادة ليخبرها بأنه سيسميه عبدالله نسبة إلى اسم والده، فتوافق ملك على إعطائه الاسم، وفي الوقت ذاته تذهب عائلة سلمى وصديقتها لزيارة سلمى بعد استيقاظها من الغيبوبة، وتخبرها والدتها عن تعاون عزة خادمتها مع فرد الامن لسرقتها.

ينتقل المشهد إلى الظابط حازم والظابط هاني وهم يتبادلان الحديث حول قضية سلمى، فيخبره هاني بشكه في إنكار ملك بمعرفة صالح فحتمًا يوجد شيء يمنعها من الاعتراف، بقطع حديثهم الظابط ذُهبي ويقول لهم أن سلمى استيقظت بينما كريم أبرح صالح ضربًا، فيطلب هاني من ذهبي فصل كريم عن صالح لحين الذهاب لاستجواب سلمى.

سلمى تنكر تعرضها للهجوم

تعترف سلمى للظابط هاني ببراءة صلاح وكريم، وأنها مجرد عملية سرقة من شخص كان يرتدي قناع أسود فلم تستطع رؤية ملامحه وكان يفوقها طولًا وعرضًا، يحاول هاني استدراجها وطمأنتها بأنه يستطيع حمايتها إذ كانت تتعرض للتهديد ولكن تصر سلمى على أقوالها.

مالك يعترف بمعرفته سر من أسرار نيللي كريم

يذهب كريم لزيارة سلمى بعد استيقاظها ويتبادلا الحديث عن الفاعل ولكنها تخبره بعدم تذكره، وعلى جانب أخر يتقابل مالك مع ليلى فى المشفى ويعترف بأنه كان يحبها ولكن سلمى أعاقت طريقهم وهو الآن يريد مقابلتها ليخبرها برؤيته لكل شئ ثم يعرض مالك فيديو محفوظ علي هاتفه ليلى فيصبها الدهشة وتهم بالبكاء الشديد.

تنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 8، بذهاب صالح لمنزل ملك ليشاهد ابنه بعد ولادته فيصيب ملك حالة من التوتر ولكنه يبدأ في استعطافها بعدم قدرته على اذيتها ولكنه جاء لزيادة ابنه ولن يطلب منها سوى تقبيله كنوع من حقوقه كأب ثم يتركها ويذهب وأثناء خروجه يراه مصطفى فيصيبه حالة من الدهشة.